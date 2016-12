La mesa de Navidad al estilo Christofle

Equipo Las Sociales

Especial para Listín Diario

Rodríguez fue invitada, hace dos años, a participar en el programa “Christofle Star Table Series” en Nueva York, donde compartió escenario con siete reconocidas personalidades como los diseñadores Badgley Miscka, Thom Filicia y Charlotte Moss. Lynda fue encargada de decorar, en Madison Avenue, la mesa de “Thanksgiving” de la firma.

La reconocida marca francesa expresó que la experta dominicana es un toque de renovación para la firma y combina el buen gusto con la sencillez que son, justamente, las premisas de Christofle. “Estamos muy contentos de tener a Lynda organizando nuestra mesa de Navidad. La ha puesto con un gusto extraordinario, como ella lo sabe hacer. Está elegante pero a la vez sencilla, si son ágiles y tienen buenas manos, no está nada complicado” expresó Pilar De La Fuente de Irezábal, directora de Christofle México.

Para esta ocasión la experta en Etiqueta Moderna y Protocolo Internacional, Lynda Rodríguez, columnista además de esta sección Las Sociales, nos comparte algunos prácticos consejos para poner en casa una elegante y sencilla mesa de Navidad.

1 Un elemento decorativo no es más elegante porque tenga un gran tamaño. Los centros de mesa no deben exceder los 10 a 12 pulgadas de altura (a excepción de las velas), para no interrumpir la conversación entre comensales.

2 La elegancia no tiene nada que ver con la abundancia de adornos u objetos decorativos.

3 Los centros de mesa deben ser proporcionales al tamaño de la mesa. Un 15-20% del tamaño total de la mesa es bastante apropiado. En esta temporada, el uso de guirnaldas queda muy bien.

4 Si colocas velas recuerda siempre encenderlas. Decorar con velas se usa de noche, no para el día.

5 Para la mesa de buffet se colocan los platos al inicio del mismo, y la canasta de los cubiertos al final.

Deja espacio entre cada fuente del buffet porque es correcto que la persona apoye el plato para poder servirse.

5 La servilleta en la mesa, se coloca en el lado izquierdo del plato o en el centro.

En el centro sólo se coloca cuando el plato no es hondo. Nunca se coloca dentro de las copas.

7· Los tenedores a la izquierda del plato, los cuchillos y la cuchara a la derecha.

· La cubertería de los comensales debe ser igual, pero los cubiertos para servir pueden ser diferentes.

· El mantel es la vestimenta de la mesa. Lo más elegante son colores blancos, cremas o pasteles, pero en Navidad podemos utilizar colores de temporada y vestir mesas más exageradas.

8 El café se sirve en una bandeja en la que no debe faltar: una jarrita con el café, leche caliente, leche fría, distintos tipos de azúcar (pinzas en caso de servir turrones), edulcorantes).

Al brindar café, té, chocolate o jengibre en cualquier taza, cuida que la cucharita esté al lado del asa y ésta, cerca de la mano derecha del comensal.

Es preferible que, con el café, agregues un chocolatito, galletita o dulce pequeño.

9 La mesa de los postres puede ser decorada por los más pequeños de la familia. Una buena idea para entretenerlos y hacerlos sentir parte de la organización es ofrecerle manualidades para que decoren la mesa de dulces.

Los cubiertos de postre se colocan en la parte superior del plato: el tenedorcito va más cercano al plato y, más arriba, la cucharita.

10 La Nochebuena al ser una reunión familiar y de amigos no suele ser muy “protocolar”, pero esto no quiere decir que tampoco se siga un determinado orden en la mesa. Como regla general se suele dejar la presidencia de la mesa a la persona de mayor edad: el abuelo, el padre, el hermano mayor (dependiendo de los familiares que asistan). No hay que aplicar la regla protocolaria que dice que es el anfitrión el que preside, ni tampoco la regla de intercalar hombre y mujer. Los anfitriones de la casa, si no presiden la mesa, se deben sentar a la derecha de las personas que presidan la mesa. Si hay un invitado especial, por ejemplo, un sacerdote amigo de la familia, se puede ceder la presidencia a esta persona.