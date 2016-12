Protocolo para autoridades eclesiásticas

LYNDA RODRÍGUEZ

Experta en Etiqueta Moderna y Protocolo Internacional

En el caso de las mujeres, vestidos formales en color negro, sin escotes, de manga larga, la falda por debajo de las rodillas y cubrir la cabeza con una mantilla negra.

Se considera de muy mal gusto que el tacón de los zapatos sea demasiado alto, que usemos joyas vistosas y acudir con exceso de maquillaje.

En el caso de los hombres, traje oscuro (gris oscuro, negro o incluso azul oscuro) con una corbata en tono sobrio.

¿Sabías que ninguna mujer que visite al Papa en el Vaticano puede vestir de blanco, salvo siete mujeres en el mundo? Cuando una mujer asiste a una visita oficial en presencia del Papa Francisco en el Vaticano, la vestimenta que debe usar es una mantilla negra en la cabeza y ropa negra. Ninguna mujer debe vestir de blanco a menos que tenga el “Privilegio de Blanco” que es un privilegio que sólo tienen las reinas católicas o consortes de un monarca católico. Por lo tanto, ninguna otra mujer, ya sea esposa de un presidente, o quien sea, debe vestir de blanco cuando vaya a conocer al Papa en el Vaticano. El Privilegio de Blanco o ‘Privilège du Blanc’ es una concesión del Vaticano en agradecimiento a las reinas católicas y a las casas reales que fueron fieles a la iglesia cuando varios reinos se convirtieron al protestantismo.

Por ejemplo, las reinas de España pueden vestir de blanco, la reina de Bélgica, la princesa de Mónaco (por ser consorte de un monarca católico) y tres reinas más. Las demas mujeres, siempre de negro. Es importate decir que cuando el Papa va de visita a otro país, la regla del “Privilegio de Blanco” no aplica. Fuera del Vaticano las mujeres pueden usar lo que gusten, siempre recatado y maquillaje sencillo, por supuesto.

Los hombres por su parte deben usar traje oscuro, como dijimos anteriormente, y corbata en tonos sobrios.

EL SALUDO

En protocolo, la forma adecuada de saludar al Papa (si eres creyente de la religión católica) es hacer una reverencia y acercar el rostro para hacer el ademán de besar el anillo del Papa (no la mano). Si no se es creyente de esta religión, al Papa se le saluda estrechando la mano, como un Jefe de Estado. Nunca dándole un beso en la mejilla. Es importante mencionar que el Papa Francisco gusta de abrazar a las personas, dar besos en las mejillas sobre todo a enfermos, ancianos, niños y personas cercanas a él, e incluso se le ha visto besando el anillo de Cardenales como símbolo de su respeto.

¿CÓMO HABLARLE AL PAPA?

Se le puede dirigir la palabra siempre y cuando sea en vocativo y con el apelativo “Su Santidad” (“Si Su Santidad lo desea”, “lo que ordene Su Santidad”, etc.). Se le habla en tercera persona.

EL ANILLO DEL PAPA

Se le llama “Anillo del Pescador” o “Pescatorio”. Su nombre se debe al oficio de San Pedro, uno de los doce apóstoles de Jesús y quien es considerado el primer Papa de la Iglesia Católica. Este anillo es uno de los grandes símbolos papales y de autoridad, y lleva grabado, en latín, el nombre del pontífice. El Papa Francisco no acostumbra a llevar el Anillo del Pescador, sino que es más común verlo portando un anillo que usaba desde que era obispo de Buenos Aires o el que le regaló una joyería de Barcelona una vez lo nombraron Papa. Este anillo que le obsequiaron (que no es, digamos, el oficial) es de plata 925, lleva una cruz en relieve y se hizo con requerimientos del propio Papa Francisco: “simple, austero, no ostentoso y fácil de llevar”.

¿TE HAS FIJADO EN LA MANTA DE COLOR QUE LLEVAN LOS SACERDOTES EN LA MISA?

Se le llama casulla. La casulla es la vestidura exterior, tipo “poncho”, que recubre el pecho y la espalda pero no los brazos (con una abertura para pasar la cabeza) que utiliza el sacerdote para la celebración de la misa en la liturgia católica.

Los colores de las mismas no van por moda, sino que a través del color de la casulla puedes distinguir el tipo de celebración que se lleva a cabo en ese momento del año, es por eso que el sacerdote algunas veces lleva tonos rojos, morados, verdes y en algunos casos luce blanco en su totalidad. Por ejemplo, para Navidad y la Pascua, veremos la vestidura blanca que significa inocencia, gloria y alegría.

LA IGLESIA TIENE JERARQUÍA

La mayor autoridad de la iglesia obviamente es el Papa. Luego le siguen los Cardenales los cuales visten con sotana y solideo rojo (el solideo es el sombrerito redondo en la cabeza) a quienes debemos llamar “Su Eminencia”. De acuerdo al protocolo en los oficios, los Cardenales se colocan junto al Santo Padre por orden de la fecha de su nombramiento, quedando más cerca del Papa los más antiguos. En el organigrama de la iglesia católica, después de los Cardenales, siguen los arzobispos, seguidos por los obispos. Ambos utilizan sotana negra con botones, faja y solideo morado.

En ocasiones muy formales utilizan la sotana completamente morada. De acuerdo a las reglas, es necesario referirse a ellos como “Su Excelencia”. Finalmente, en el escalafón más abajo, se encuentran los sacerdotes, que pueden ser curas o párrocos, y visten de sotana negra o clériman (una camisa especial que usan cuando no llevan sotana). Esta camisa está hecha para sujetar el cuello romano o alzacuello. El alzacuello es una tira blanca, usualmente de plástico, que es el distintivo de su condición sacerdotal y que se le suele asociar con el anillo que llevan los esposos una vez casados.

La camisa suele ser de color negro porque representa la muerte para las cosas del mundo y el alzacuello blanco que simboliza que el alma es para Cristo. Aunque también se pueden encontrar clériman en otros colores como el gris o el blanco (debido principalmente al calor). En otras iglesias, como la anglicana y la luterana, se utiliza de color morado o vino. En algunos casos los sacerdotes reciben el nombre de monseñor, pero en su mayoría nos referimos a ellos como “padre”.

ALGUNOS CONSEJOS PARA IR A MISA

Al sentarse en la iglesia, no se cruzan las piernas. Para las damas, no vestir con los hombros descubiertos, ni con blusas de tiritos o strapless. Usar ropa con mangas cortas o largas, o llevar una chaquetita o abriguito para tapar los hombros. Al entrar a la iglesia, hacer la señal de la cruz y una genuflexión que es el saludo a la presencia del Señor (se hace flexionando la rodilla derecha, no la izquierda, como reverencia hacia el altar). La misa termina cuando el sacerdote sale, por lo tanto, al terminar la celebración no debemos movernos de nuestro asiento. Se debe esperar a que el sacedorte salga de la misma, para luego proceder a salir.

¿CUÁL TRATAMIENTO DEBO UTILIZAR A LA HORA DE REDACTAR UNA CARTA A UNA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA?

• Al Papa se le otorga el tratamiento de Santo Padre, Beatísimo Padre y de Su Santidad.

• Los Cardenales tienen tratamiento de Eminencia Reverendísima, abreviado: Emcia. Rvdma.

• Los Arzobispos, Obispos y Prelados tienen tratamiento de Excelentísimo y Reverendísimo, abreviado: Mons. o Mgr.

• Los Monseñores de Monseñor, abreviado: Mons. o Mgr.

• Los Párrocos de Reverendo Padre o Reverendo Cura Párroco.

• Los Sacerdotes Diocesanos: Reverendo Señor Don.

• Los Religiosos según la Orden a la que pertenezcan y el cargo que ostenten.

Por cierto, para dirigirnos al Papa, debe ser a través del Secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano.

El encabezamiento para el Papa es: Beatísimo Padre.

El tratamiento en tercera persona y Su Santidad. ¿La despedida? De Su Santidad devotísimo obedientísimo y humildísimo hijo. Se puede implorar la Bendición Apostólica antes de la despedida. Se firma sin rubricar (la rúbrica de la firma es la línea o especie de dibujo que se realiza o no, debajo o por encima de la firma).

