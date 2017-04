Francia: 600 desaparecidos tras fuego en campo de refugiados

AP

Grande-Synthe, Francia

Varios centenares de migrantes desaparecieron tras de haber sido evacuados de un campamento de refugiados en el norte de Francia que fue arrasado por un incendio que dejó 10 heridos, informaron hoy las autoridades y trabajadores humanitarios que trataban de ofrecerles refugio alternativo y calmar las tensiones.

La policía acordonó hoy el campamento en Grande-Synthe, un suburbio de Dunkerque. Los investigadores inspeccionaban el sitio para tratar de determinar la causa del incendio del lunes por la noche, que estalló tras una pelea entre grupos rivales de migrantes.

La mayor parte del campamento -cerca del Canal de la Mancha- quedó reducido a restos calcinados de cobertizos de madera y de las escasas pertenencias de los migrantes, que convergieron al norte de Francia con la esperanza de llegar a Gran Bretaña.

Hasta 1.600 personas se encontraban en el campamento cuando estalló el incendio, según el alcalde y el prefecto de Grande-Synthe. Alrededor de 500 fueron trasladados a tres gimnasios locales, uno de ellos reservado para niños y familias, pero la mayoría de los demás migrantes seguían desaparecidos, dijeron el alcalde y el prefecto a los periodistas el martes.

La organización Médicos Sin Fronteras, que creó el sitio hace un año para reemplazar los campamentos improvisados en la región, organizó reuniones el martes para decidir qué hacer ahora. Otros grupos de ayuda planeaban distribuir comida el martes a los migrantes en los gimnasios y en cualquier otro lugar donde se encuentren en la ciudad.

La mayor prioridad es encontrar a los migrantes que se dispersaron después del incendio, dijo Corenne Torre, directora del grupo humanitario en Francia.

"Simplemente no sabemos dónde están", dijo a The Associated Press. Calculó que se desconoce el paradero de al menos 600 migrantes. Algunos tienen miedo a las autoridades y otros temen regresar a un campamento con pandillas rivales, añadió.

Dijo que 10 migrantes fueron llegados a hospitales locales con heridas leves tras el incendio, que ocurrió horas después de un altercado entre unos 150 migrantes.

Las autoridades dijeron creer que el incendio fue intencional y que tiene relación con una pelea el lunes anterior entre los grupos de migrantes kurdos y afganos.