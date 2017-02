Miles de vuelos cancelados por la nieve en Nueva York y el noreste de EE.UU.

EFE

Nueva York

Un fuerte temporal de nieve forzó hoy la cancelación de miles de vuelos en Nueva York y otras ciudades del noreste de Estados Unidos, donde el mal tiempo también complicaba el tráfico por carretera y obligaba a muchos ciudadanos a permanecer en sus hogares.

Más de 1.500 vuelos se habían anulado ya a media mañana solo en los aeropuertos del área de Nueva York, cerca de la mitad del total de los que operan en un día normal, según medios locales.

También se habían cancelado una mayoría de vuelos en otros aeropuertos importantes como los de Filadelfia o Boston y en muchos otros aeródromos de menor tamaño.

Según los pronósticos, se espera que a lo largo del día caigan en la zona noreste de EE.UU. entre 25 y 45 centímetros de nieve, acompañada de fuertes vientos y temperaturas bajo cero.

Nueva York, Boston y Filadelfia, entre otras ciudades, mantenían hoy cerradas todas sus escuelas públicas, mientras las autoridades recomendaban a los ciudadanos evitar las carreteras y, a poder ser, no salir de sus casas.

"Quiero subrayar a todos los neoyorquinos, quédense en casa si pueden. No salgan si no tienen que hacerlo. Si deben hacerlo, por favor no usen su automóvil porque tenemos que dejar al Departamento de Saneamiento despejar las carreteras", dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una aparición en el canal local NY1.

En la mayor parte de la región, se espera que el temporal pase a lo largo del día y que la situación vuelva a la normalidad relativamente rápido, aunque en ciudades como Boston podría seguir nevando durante el fin de semana.

La tormenta de nieve de hoy suponía un contraste radical con el tiempo primaveral de la jornada anterior, cuando en Nueva York se registraron temperaturas récord para esta época del año.