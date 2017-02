Agria plática de Trump con premier australiano

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó al primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, su molestia y decepción por el acuerdo para acoger a refugiados detenidos en ese país, en una conversación “muy cordial”, defendió ayer el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

En esa “muy cordial” llamada, que tuvo lugar el pasado fin de semana, Trump dejó claro, no obstante, a Turnbull que está “increíblemente decepcionado” con el mencionado acuerdo, según detalló Spicer en su rueda de prensa diaria.

De acuerdo con el diario The Washington Post, durante la conversación con Turnbull, Trump cargó contra el acuerdo del expresidente estadounidense Barack Obama para acoger a 1.250 refugiados que Australia tiene internados en centros en Nauru y la isla papú de Manus, al que calificó como “el peor” jamás hecho.

Además, según el Post, Trump hizo saber a Turnbull que la conversación que estaban manteniendo era “de lejos la peor” de todas las que había sostenido ese día con mandatarios internacionales, incluido el ruso Vladimir Putin.

Spicer enfatizó ayer el “respeto” de Trump hacia Turnbull y el pueblo de Australia, pero insistió en que el acuerdo sobre los refugiados es algo con lo que el mandatario estadounidense está “extremadamente molesto”, por sus implicaciones para la seguridad del país.

El portavoz dio a entender que Trump mantendrá el acuerdo, pero agregó que los refugiados serán sometidos a un proceso de “revisión extrema” antes de ingresar a Estados Unidos.

Sin hacer mención a la conversación con Turnbull, Trump mencionó hace unas horas en su cuenta personal de la red social Twitter el acuerdo sobre los refugiados.

“¿Puedes creerlo? La Administración Obama acordó traer a cientos de inmigrantes ilegales de Australia. ¿Por qué? ¡Estudiaré este estúpido pacto!”, señaló el presidente.

También se filtró el miércoles que Trump le cortó abruptamente una llamada al primer ministro australiano tras espetarle que era, “de lejos, la peor” que había tenido con un líder internacional y, después, calificó de “acuerdo estúpido” en Twitter el que suscribió su predecesor, Barack Obama.

(+)

TRUMP SÍ OFRECIÓ ENVIAR TROPAS A MÉXICO

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó ayer jueves que el presidente Donald Trump le dijo al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto que podría mandar militares a enfrentar a los “bad hombres” si el ejército de México no lo hace, en declaraciones que según la Casa Blanca tuvieron un tono “coloquial”. El funcionario, quien habló con la condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a dar información al respecto, dijo que “la conversación fue “agradable y constructiva”. El extracto de la transcripción no aclara a quién se refería Trump con “bad hombres” (“hombres malos”), ni el tono o el contexto...