Guerrilleros comienzan la desmovilización

EFE

Bogotá

El grueso de los guerrilleros de las FARC comenzó a llegar ayer a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) en las que deben dejar las armas y desmovilizarse, entre críticas al Gobierno por la falta de infraestructuras.

En total, se espera que 4.329 hombres de las FARC lleguen a las zonas y antes del final de esta semana lleguen unos 2.000 más, lo que supondría alrededor de 6.300 guerrilleros, según los cálculos del Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo.

Esa es “la cifra global” de los miembros de las FARC, si bien quedan al margen los milicianos, los que no portan uniforme e integran las redes de apoyo a la guerrilla en campos y ciudades, que acudirán a las zonas pero no permanecerán en ellas porque “no tendría justificación”, según el funcionario. De este modo no quedarán “fuera del radar” y podrán hacer “su tránsito a legalidad”. Uno de los líderes de las FARC que más peso ha tomado desde el comienzo de los diálogos de paz con el Gobierno, Jorge Torres Victoria “Pablo Catatumbo”, lideró ayer una columna de guerrilleros hacia una de las ZVTN en la aldea de La Elvira.