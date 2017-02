Zapatero critica política de Trump

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

Ante el decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe la entrada a ese país de ciudadanos de siete países, de mayoría musulmana, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó que el primer mandatario estadounidense no detendrá el sentido de la historia, el cual camina en contra del racismo, de la exclusión y la discriminación.

“El presidente Donald Trump ha implementado una medida ofensiva en contra de la inmigración, en contra de las personas que no pertenecen a un país y han ido a buscar su horizonte, y yo quiero expresar que ni el presidente de los Estados Unidos, por mucha potencia que sea, va a parar el sentido de la historia, y el sentido de la historia camina en contra del racismo, de la exclusión y la discriminación”, dijo Rodríguez Zapatero.

Trump firmó el pasado viernes un decreto ley sobre medidas de vigilancia de personas que viajan a EEUU, que supuso la suspensión de visados para personas procedentes de Irán, Siria, Irak, Somalia, Sudán, Yemen y Libia, todos de mayoría musulmana y vistos por Washington como eventual origen de terroristas yihadistas.

El expresidente de España, quién habló durante el “Foro sobre políticas migratorias e inclusión social: una perspectiva comparada”, realizado en el Hotel Sheraton, consideró que el peor muro que existe es el moral.

“La vida camina a favor de los derechos humanos. El muro de la intolerancia, el muro de la exclusión del otro, el muro de la superioridad, el muro de la discriminación por razón de origen, piel o historia, ese muro es el que hay que combatir”, consideró.

Puntualizó que Latinoamérica tiene esa tarea y que contará con el apoyo de España y de toda la Unión Europea, “porque no habría Unión Europea si no es una firme defensora de los valores de la convivencia y la integración”.

Consideró que la historia se escribe con cooperaciones entre los pueblos; con conquistas imparables y con tener una visión de no discriminación; no racismo; no xenofobia, que sin duda alguna, según Zapatero, han sido los pecados más grandes de la historia de la humanidad.

“Creo que los intentos de Trump serán baldíos. Latinoamericana debe estar más unida que nunca. El mensaje, más allá de un muro es un muro moral, de establecer un ciudadano de primera y otro de segunda, de discriminar a las razas”, dijo.