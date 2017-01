Exviceministro peruano anuncia que se entregará a justicia por caso Odebrecht

EFE

Lima

El exviceministro de Comunicaciones de Perú Jorge Cuba anunció que volverá desde Estados Unidos a su país para entregarse a la Justicia, que lo busca por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

En declaraciones al programa dominical Cuarto Poder, de la cadena local América Televisión, Cuba señaló que "se pondrá a derecho" y que no se ha fugado de Perú, porque viajó a Estados Unidos sin impedimento de salida.

"Luego de haber analizado mi situación, yo estoy poniéndome a derecho y quiero dejar muy en claro de que no he fugado del país. Yo he salido del país sin ningún tipo de impedimento (...). Voy a ponerme a disposición de la justicia para colaborar en todo lo que sea necesario", declaró.

El exviceministro pidió "perdón" a los peruanos y a su familia por estar involucrado en este caso y aseguró que su pareja, la exvoleibolista Jessica Tejada, "no ha participado absolutamente en ningún acto irregular, ni antes ni durante ni después de los casos mencionados".

"Voy a hacer las declaraciones que tengo que hacer ante el fiscal y el juez. Todo lo que ellos quieren preguntar, estoy dispuesto a colaborar para que la verdad salga a flote", agregó.

El diario La República señaló hoy, sin embargo, que el anunciado retorno de Cuba "no es del todo voluntario" porque fue localizado en Miami por el FBI cuando intentaba realizar una transacción financiera.

Agregó que tras coordinaciones con la fiscalía peruana, las autoridades estadounidenses "habrían decidido cancelar su visa y expulsarlo inmediatamente al Perú" para evitar un proceso de extradición.

El pasado martes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional dictó la medida de prisión preventiva por un plazo de 18 meses para Cuba y dispuso una orden de captura nacional e internacional en su contra.

El exfuncionario del segundo Gobierno de Alan García (2006-2011) es acusado de haber recibido sobornos para otorgar a Odebrecht la licitación de las obras de la Línea 1 del Metro de Lima.

En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Luego de que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, afirmara la semana pasada que Odebrecht "se tiene que ir" de Perú, la empresa aseguró el viernes que apoyará las investigaciones que hace la Justicia peruana sobre este caso, "aún si no le permiten continuar su actividad en el país".