Trump ataca periódicos

EFE

Washington

E l presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a criticar ayer a dos de los diarios más prominentes del país, The New York Times y The Washington Post, en un nuevo ataque contra los medios, a los que tilda de “deshonestos”.

“El fallido @nytimes se ha equivocado sobre mí desde el principio. Dijo que perdería las primarias, después las elecciones generales. ¡NOTICIAS FALSAS!”, escribió Trump ayer a primera hora de la mañana en su cuenta personal de Twitter (@realDonaldTRump), que compatibiliza con la cuenta presidencial (@POTUS).

“La cobertura sobre mí en @ nytimes y en el @washingtonpost ha sido tan falsa e irritada, que el Times de hecho se disculpó ante sus decrecientes suscriptores y lectores”, afirma el magnate neoyorquino.

“Ellos se equivocaron conmigo desde el principio y todavía no han cambiado de dirección, y nunca lo harán. DESHONESTOS”, agregó Trump, sin concretar qué le ha animado a cargar, una vez más, contra estos periódicos.

Trump publicó esos tuits después de que ambos diarios cubrieran extensamente el viernes su firma de una orden ejecutiva que suspende la entrada de refugiados durante 120 días y la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Iránhasta que se establezcan nuevos mecanismos de escrutinio.

El Times responde En su cuenta de Twitter, el rotativo neoyorquino replicó al multimillonario con otro mensaje.

“@realDonaldTrump compruebe los hechos: los suscriptores & audiencia del @nytimes están en su nivel más alto.

Apoyar el periodismo independiente importa”, contestó The New York Times.

Este viernes, el mandatario republicano coincidió con su estratega jefe, Steve Bannon, en que la prensa se ha convertido en el “partido de la oposición en muchos aspectos”, según extractos de una entrevista que concedió a una televisión cristiana.

“Creo que los medios son el partido de la oposición en muchos aspectos”, afirmó Trump en la entrevista con el programa “The Brody File” de la televisión cristiana CBN, que será emitida en su totalidad el domingo.

“No estoy hablando de todo el mundo, sino de una gran parte de los medios”, precisó Trump, al añadir que existe “deshonestidad y engaño total”.

Esas declaraciones se divulgaron después de que Bannon, uno de sus asesores más cercanos en la Casa Blanca, dijera a The New York Times que la prensa tiene que “callarse la boca” y asegurase que se ha convertido en el “partido de la oposición”.

Durante una visita a la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) el pasado fin de semana, un día después de su investidura presidencial, Trump indicó que su Gobierno está en “guerra” con los periodistas, a los que definió como “las personas más deshonestas de la tierra”.

Desde la toma de posesión de Trump, la prensa ha expuesto hechos contrastados que el equipo del nuevo presidente de Estados Unidos ha disputado sin base fáctica alguna, como la baja asistencia a su investidura o la inexistencia de un fraude electoral masivo como el que el mandatario asegura que existió en los comicios presidenciales del pasado ocho de noviembre.

PROTESTAN CONTRA IMPEDIMENTO DE ENTRADA AL PAÍS DE MUSULMANES

El veto temporal a la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana provocó ayer protestas en el aeropuerto neoyorquino John F. Kennedy y en otros puntos del país. Un importante grupo de personas se concentraban a esta hora frente a una de las terminales del John F.

Kennedy para protestar contra las medidas aprobadas este viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump. Varias organizaciones convocaron además a otra concentración para las 18.00 hora local (23.00 GMT) en ese mismo lugar, donde varias personas han sido retenidas por las autoridades a su llegada al país.