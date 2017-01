Londres presenta el proyecto de ley para activar el Brexit

AFP | Alfons Luna

El Gobierno británico publicó este jueves el proyecto de ley para iniciar la salida de la Unión Europea, que deja en manos de un Parlamento proeuropeo la ruptura entre Londres y sus socios europeos.

Este escueto proyecto de ley permitirá a la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, recibir permiso del Parlamento para activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, punto de salida de dos años de negociaciones para abandonar el bloque.

"El pueblo británico tomó la decisión de abandonar la UE" en el referéndum del 23 de junio, "por lo que hoy presentamos un proyecto de ley al Parlamento que nos permitirá activar formalmente el Artículo 50 a finales de marzo", anunció el ministro encargado del Brexit, David Davis en un comunicado.

Inicialmente, May no quería pasar por el Parlamento para notificar la salida a sus socios europeos, pero un fallo de la Corte Suprema esta semana obligó al gobierno a hacerlo, con el argumento de que el Parlamento fue quien aprobó la entrada en la UE y es él quien debe autorizar la salida, lo que motivó la presentación de este proyecto de ley.

Aunque los diputados proeuropeos son mayoría en el Parlamento, no hay signos de que vayan a bloquear el inicio de la ruptura con la UE pero sí tienen la intención de presentar enmiendas.

La idea de May es activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa en marzo como muy tarde, dando pie a dos años de negociaciones para acordar los términos del divorcio.

Los problemas para el Gobierno con el escrutinio parlamentario podrían surgir más adelante, si los diputados reclaman voz y voto sobre los términos de la separación, en un momento en que la sociedad está dividida entre romper del todo con UE para controlar la inmigración o seguir en el mercado único.

Respetar la voluntad popular

El líder laborista Jeremy Corbyn prometió que no entorpecerían el inicio de las negociaciones, pero que se reservan la posibilidad de presentar enmiendas a este proyecto de ley.

"Confío en que el Parlamento, que apoyó el referéndum en una proporción de seis a uno, respetará la decisión tomada por el pueblo británico y aprobará la ley pronto", añadió Davis.

El "Proyecto de ley de notificación de salida de la UE", su título oficial, contiene dos cláusulas y pide al Parlamento que conceda a May la autoridad para comunicar la salida.

El Gobierno estima que los diputados tendrán ocasión de debatirlo la semana que viene, el martes y el miércoles, y, si no hay retrasos, podría ser aprobado en febrero, en una fecha todavía por determinar.

El líder de la Cámara de los Comunes, David Lidington, dijo al Parlamento que la tercera y definitiva lectura en una Cámara baja de mayoría conservadora -seguida por la votación- sería el 8 de febrero.

La ley iría entonces a la otra cámara, la de los Lores, donde su recorrido es más incierto, porque los conservadores de May no tienen mayoría y no controlan los plazos.

"Los Lores no bloquearan el proyecto de ley ni lo manosearán, pero quieren escrutarlo apropiadamente, especialmente si piensan que el escrutinio en los Comunes fue inadecuado", auguraron Robert Hazel y Alan Renwick, del departamento constitucional de la Universidad College London.

Si la Cámara de los Lores la aprueba, su último paso antes de convertirse en ley será la firma de la reina Isabel II.