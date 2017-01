Bombardean al EI en Siria

EFE

Moscú

La aviación rusa y fuerzas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos bombardearon ayer conjuntamente, por primera vez, posiciones del Estado Islámico en Siria, inforó el Ministerio de Defensa ruso.

“Dos aviones de la Fuerza Aérea rusa y dos aparatos de la coalición internacional lanzaron bombardeos sobre instalaciones terroristas”, señaló un comunicado del Ministerio.

El ataque tuvo lugar cerca de la localidad de Al Bab, en la provincia de Alepo.

De acuerdo al comunicado, “ayer, 22 de enero, el comando de las Fuerzas Aeroespaciales rusas en la base de Jmeimim recibió las coordenadas de los objetivos del EI en la zona de Al Bab de la provincia de Alepo de parte de Estados Unidos, a través de la línea directa establecida con la coalición internacional”.

“Después de llevar a cabo un reconocimiento adicional empleando vehículos aéreos no tripulados y sistemas espaciales” los cuatro aviones lanzaron el bombardeo, agregó la nota.

Los bombardeos “destruyeron varios depósitos de municiones y combustible, así como técnica militar, y una concentración de combatientes”.

El Ministerio ruso de Defensa califica, por ello, de “muy efectivos” estos primeros bombardeos conjuntos entre Rusia y la coalición liderada por EEUU, que se produce nada más asumir el cargo el nuevo presidente de ese país, Donald Trump.

Primeros ataques

El Pentágono anunció ayer los primeros ataques de la Presidencia del republicano Donald Trump contra el terrorismo yihadista, entre ellos varias operaciones en Yemen que acabaron con cinco miembros de la red Al Qaeda. El Departamento de Defensa confirmó ayer que EEUU realizó entre los días 20 y 22de enero varios ataques con drones -aviones no tripulados- en Yemen, en los que fallecieron cinco miembros de Al Qaeda. No obstante, estos ataques no requirieron la autorización expresa del nuevo presidente ni de su flamante secretario de Defensa, James Mattis.