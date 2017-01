Ausencia de español es porque la web de la Casa Blanca está en construcción, según portavoz

EFE

Washington

El portavoz del presidente Donald Trump, Sean Spicer, sugirió hoy que la ausencia repentina de la versión en español de la web de la Casa Blanca se debe a que esa página está "en construcción" con la llegada del nuevo Gobierno de EE.UU.

"Hemos hecho mucho trabajo en esa web y vamos a continuar desarrollando esa web", dijo Spicer al ser preguntado al respecto en su primera rueda de prensa como portavoz de la Casa Blanca.

"Va a tomar tiempo, vamos a ir trabajando pieza por pieza", agregó Spicer sobre el desarrollo de la página web, aunque no precisó si la versión en español volverá.

La versión en español, idioma que hablan más de 50 millones de personas en Estados Unidos y 700 millones en todo el mundo, de la web de la Casa Blanca desapareció poco después de que Trump tomara posesión de su cargo el pasado viernes.

"Sorry, the page you're looking for can't be found (Disculpe, la página que está buscando no puede encontrarse)", es el mensaje que aparece en la página web, abierta por el Gobierno del expresidente Barack Obama poco después de llegar al poder.

La decisión de retirar esa versión en español en la web de la Casa Blanca es un gesto "simbólico", aunque "grave" por sus implicaciones, que hoy lamentaron en España desde el portavoz y ministro de Educación, Cultura y Deporte y el titular de Asuntos Exteriores a los directores de la Real Academia de la Lengua (RAE) y del Instituto Cervantes.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca todavía no se ha nombrado a un nuevo responsable de prensa para medios hispanos, un cargo que ocupaba con Obama hasta la fecha Gabriela Chojkier.

Días antes de su investidura, Trump terminó de anunciar los nombres de todos los integrantes de su gabinete, la mayoría de los cuales aún deben ser confirmados por el Senado y entre los que no hay ningún latino.

Durante la campaña electoral, el magnate neoyorquino protagonizó varios momentos polémicos por sus críticas al uso del español en Estados Unidos.