Malia Obama será becaria en la productora de cine The Weinstein Co.

EFE

Los Ángeles (EE.UU)

Malia Obama, la hija mayor del expresidente estadounidense Barack Obama, trabajará como becaria en la productora de cine The Weinstein Co., informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Está previsto que Malia Obama se incorpore en febrero a su nuevo puesto en la oficina de Nueva York de la compañía tras las vacaciones que pasará junto a su familia en la ciudad californiana de Palm Springs.

La joven de 18 años ya mostró en el pasado su interés por el mundo del cine y la televisión puesto que hizo prácticas en la serie de HBO "Girls" y en la producción de CBS "Extant".

Malia Obama comenzará en otoño de 2017 sus estudios en la universidad de Harvard después de haber disfrutado de un año sabático.

Aunque no está confirmado, las fuentes de The Hollywood Reporter apuntan que la hija de Barack y Michelle Obama podría hacer sus prácticas en los departamentos de mercadotecnia o desarrollo de The Weinstein Co.

Propiedad de los hermanos Harvey y Bob Weinstein, que fundaron Miramax y que descubrieron al cineasta Quentin Tarantino, The Weinstein Co. es una importante productora de Hollywood que ha llevado a cabo filmes como "Inglorious Basterds" (2009), "The King's Speech" (2010), "The Artist" (2011) o "Carol" (2015).

Harvey Weinstein, considerado como uno de los productores más poderosos del cine estadounidense, es también conocido por su simpatía por el partido demócrata y por haber recaudado fondos para diferentes campañas electorales en su apoyo.