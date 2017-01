Cubanos miden impacto de la eliminación de privilegio

(Agencias)

La Habana

Mientras Cuba elogió la decisión de Washington de eliminar la política migratoria que permitía a cualquier isleño que llegara a suelo estadounidense obtener la residencia legal, muchos cubanos vieron con preocupación las dificultades que podrían enfrentar ahora quienes decidan buscar en el vecino del norte mayores posibilidades económicas.

“Si ahora no pueden emigrar de forma indiscriminada, usando los medios que tenían, ya las cosas se ponen mucho más difíciles”, dijo a The Associated Press Oscar Palacios, un empleado de un almacén estatal de 62 años. “Escuché que solo podrán (quedarse) los 20.000.

Es una cantidad exigua en relación a los intereses de gente que quiere vivir con sus familias o salir adelante en el aspecto económico”.

Cuba y Estados Unidos tienen convenios migratorios formales por los cuales este último se compromete a entregar 20.000 visas anuales para emigrantes, pero hasta la fecha los cubanos aprovechaban la norma llamada de “pies secos, pies mojados” y por la cual los isleños que tocaban suelo norteamericano podían quedarse en el país y luego de algunos meses acogerse a la Ley de Ajuste y obtener la residencia como refugiados. En tanto, quienes eran interceptados en el mar eran regresados a la isla.

En todos los rincones de La Habana los cubanos comentaban la decisión de Washington, que se tomó en consenso con Cuba. “Hay mucha gente que tomó la decisión (de irse) producto de que esta política existía y se va a perjudicar.

Hubo gente que vendió casas, auto, que renunció a todo y hoy está como en el limbo. No va a poder llegar y de volver para atrás no va tener nada”, comentó el empleado de una empresa mixta, Leonardo Serrano, de 47 años.

DECISIÓN SORPRENDE AL EXILIO CUBANO EN MIAMI

El repentino fin de la política que amparaba desde 1995 a los cubanos que lograban poner pie en EE.UU.

generó hoy en Miami otra catarata de opiniones a favor y en contra, temores de un éxodo masivo desde Cuba e incertidumbre sobre lo que sucederá con los que lleguen a partir de ahora. No es por casualidad que varios medios locales publicaron hoy artículos con títulos como “Todo lo que necesita saber sobre los cambios en la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba”. Desde hace más de cinco décadas algunos cubanos en EE.UU. pasan días esperando en secreto la llegada de familiares que deciden abandonar la isla.