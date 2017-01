Las hijas de Bush escriben una carta a las hijas de Obama

Las hijas del expresidente de Estados Unidos George W. Bush, Jenna Bush Hager y Barbara Bush, escribieron una carta con consejos a las hijas del presidente, Barack Obama, antes de que la familia Obama abandone oficialmente la Casa Blanca.

En una carta publicada el jueves por la revista Time, las gemelas Bush, que ahora tienen 35 años, dijeron a Malia Obama, de 18 años, y Sasha, de 15, que como "ex primeras hijas" asumirán un papel que "no buscaron y no tiene un manual".

Las hermanas Bush recomendaron a las Obama que recurran a las muchas experiencias que vivieron en la Casa Blanca y las utilicen para "ayudar a guiaros para hacer un cambio positivo".

Las gemelas Bush también se rieron un poco de sí mismas en la nota, al desear a las Obama que disfruten de la universidad, añadiendo "como sabe la mayor parte del mundo, nosotras lo hicimos".