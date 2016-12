El mundo y República Dominicana en 2016

Luis González

politicadigital@gmail.com | Twitter: @LuisGonzalezRD

Hoy, sábado 31 de diciembre de 2016, se despide este año, matizado por grandes acontecimientos que están marcando tendencias de lo que será el futuro. De lo global a lo local, veremos los que a nuestro entender fueron los más determinantes.

Inesperada y sorpresiva para muchos, en la madrugada del miércoles 9 de noviembre se anunció que Donald Trump había sido favorecido por el voto electoral en las elecciones del martes 8, lo que lo convertirá en el presidente 45 de los Estados Unidos (EEUU), a partir del mediodía del viernes 20 de enero de 2017, cuando tome posesión. En lo global, fue quizás uno de los grandes acontecimientos, primero porque fue un Cisne Negro, segundo porque lo que sucede en los EEUU influye, para bien o para mal, en el planeta y tercero por la personalidad, la forma de pensar y actuar del presidente electo, lo que supone la incertidumbre de lo que vendrá, no sólo para los EEUU sino para la llamada sociedad internacional y cada uno de los Estados que la componen entre ellos la RD. Como presidente electo acaparó la atención global, siendo uno de los casos de mayor interés la llamada que recibió de la presidenta de Taiwán Tsai Ing-wen. No sólo por ese caso, sino además porque Trump anunció a Peter Navarro, un crítico mordaz de las prácticas comerciales de China, al frente del recién formado Consejo de Comercio de la Casa Blanca, se espera unas relaciones turbulentas entre las dos mayores potencias del mundo. Yo prefiero adherirme a las primeras declaraciones de Trump con respecto a las relaciones con la comunidad internacional, “buscaremos un punto común, no hostilidad, colaboración, no conflictos”.

Conflicto en Siria, con todas sus implicaciones; Turquía, intento de Golpe de Estado y varios atentados en sus principales ciudades; el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el NO en el plebiscito en Colombia, que significó rechazo a los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, en cada caso el mensaje que están enviando los pueblos de que el Demos, cuando quiere tiene el Cratos; destitución de Dilma Rousseff y persecución de Lula en Brasil; muerte de Fidel Castro en Cuba y recorfimación de que ese país está transitando hacia otro modelo social, político y económico, si se quiere, su propia transformación y apertura; Venezuela y la profundización de la crisis, que ya no sólo es política, sino económica y hasta social. Estos han sido los principales asuntos globales.

En lo nacional, local, este año comenzó con un proceso electoral definido a favor del actual presidente dominicano Danilo Medina, estaba claro que iba a ser reelecto y lo fue de manera abrumadora con el 62% el domingo 20 de mayo. La RD, asumió la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para el período 2016-2017. Se realizó la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Continuó su positivo desempeño económico, para ser el de mayor crecimiento en la región. Para su segundo período (2016-2020) el presidente realizó algunos cambios, siendo el más notable y determinante el de Miguel Vargas como Ministro de Relaciones Exteriores y el ascenso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), como aliado, al poder.