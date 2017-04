Juan F. Puello Herrera

“Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan”. El lavatorio de los pies se identifica como un signo de purificación. Pero también simboliza toda la misión de Jesús y la entrega de su vida. No sólo un servicio prestado a los demás, sino el servicio supremo prestado a los hombres por el hijo de Dios. Por tanto, hay que imitar el ejemplo de Jesús que se hizo servidor de todos.