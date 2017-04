Taller: Padres eficaces con entrenamiento sistemático

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Este martes 18 de abril se inicia el taller PECES (Padres eficaces con entrenamiento sistemático) que ofrece el Instituto de la Familia. Está dirigido a padres que quieren tener una mejor relación con sus hijos y herramientas para un manejo efectivo de la disciplina. Para conseguir detalles llama al 809-534-5336 o al 809-534-5436. O escribe al e-mail inst¨_familiaarrobayahoo.com.

Certificado de vacunación contra fiebre amarilla

Por Travel Wise me entero que la Dirección General de Migración aclaró que sólo van a requerir certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a quienes visiten ciertas regiones de Brasil, en particular los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo. No van a exigirlo a quienes visiten Río de Janeiro ni Sao Paulo. Eso sí, lo exigirán a quienes vayan a regiones donde la enfermedad es endémica, como las regiones selváticas de Colombia, pero no a quienes vayan a Bogotá, etcétera.

El corazón y las alturas

Si tienes o has tenido problemas del corazón y piensas viajar, te sugiero averiguar primero si la ciudad está a mucha altura, como Quito o Bogotá. Antes de comprar tu pasaje, acude al cardiólogo y pregúntale. Él sabrá si te autoriza o te sugiere desistir del viaje a esa ciudad. Yo quería ir a Bogotá y me enteré que personas con ese tipo de problema de salud tuvieron hemorragias por la nariz o se sintieron muy mal, al punto de tener que acudir al médico durante sus vacaciones. Lamentablemente tuve que desistir. ¡Adiós Bogotá!

Catálogo de obras expuestas en concurso

Muy interesante ver en el catálogo del 26 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, las obras que estuvieron expuestas con motivo de dicho certamen. Algunas obras me resultan extrañas, no comulgo con ellas, pero otras son admirables. Como dice un refrán, para los gustos se hicieron los colores. La publicación trae 210 páginas en español con traducción al inglés. Incluye entrevistas a artistas, jurados y curadores, entre otros temas.

Clases de inglés, italiano, español...

Llega un correo electrónico bajo la firma de Mafalda Tabry dando a conocer que imparte clases particulares de inglés, español e italiano. Si quieres comunicarte con ella para averiguar detalles llama al 809-383-8802.