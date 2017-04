Sabrina Brugal

Hola mis queridos lectores, espero que hayan pasado un feliz fin de semana disfrutando de las maravillas de nuestro país. Hace unos días estuve en la zona de Bávaro-Punta Cana, donde nuestros amigos de los hoteles Palladium de Playa Bávaro. Nos estaban esperando para darnos un tour por las nuevas instalaciones del Grand Palladium Palace y Royal Suites Turquesa. El motivo principal por el que nos trasladamos hasta allí fue para asistir a ‘La Hora del Planeta’, conmemoración que tiene como objetivo el llamado de atención de los peligros que enfrenta nuestro mundo si no cambiamos nuestros hábitos de consumo, el uso racional de los recursos naturales, adoptar medidas frente al cambio climático, las emisiones contaminantes, así como el ahorro de energía y la baja de las emisiones de CO2. A las 8:30 de la noche el complejo apagó todas sus luces y los visitantes fueron invitados a disfrutar del ‘show’ que tenían preparado en donde con velas, luces negras y colores en neón todo estaba preparado para vivir una fiesta de bailes que se combinó con una serie de imágenes sobre el cuidado del medio ambiente. En esta actividad colaboraron y participaron activamente algunos de los más importantes ejecutivos del complejo como Zarina Montalvo, directora comercial del complejo. Millones de ciudadanos de 178 países del mundo han celebrado la Hora del Planeta, iniciativa de WWF (World Wide Fund for Nature) por sus siglas en ingles. Es la mayor campaña de movilización ambiental, que este año ha congregado a millones de personas que exigen el cumplimiento de las medidas del Acuerdo de París sobre cambio climático. En España, la participación ha sido multitudinaria, con casi 400 ciudades. Consiste en un apagón eléctrico voluntario, en el que se pide a hogares y empresas que apaguen las luces y otros aparatos eléctricos no indispensables durante una hora. Con esta acción simbólica, se pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático antropogénico y las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía y aminorar la contaminación lumínica. Fue a través de una serie de actividades recreativas con las que la firma invitó a clientes y colaboradores a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y así hacerlos parte de este gran movimiento en defensa de nuestro planeta. Hasta la próxima semana si Dios lo permite. Chao.