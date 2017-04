Juan F. Puello Herrera

“Mientras comían dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar”. La traición de Judas no hay que verla como algo separado de nuestras vidas. En ella nos reflejamos cada vez que no respondemos al plan de Dios. Cuando reconocemos la autoridad y el poder de Jesús damos muestras de su fidelidad a él.