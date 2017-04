La cita más importante

Alicia Estévez

alicia.estevez@listindiario.com

Planeo pasar la mejor Semana Santa de mi vida. Estoy segura de que será maravillosa. No hay destino de lujo que pueda competir con mis planes: relajarme, compartir, cantar yÖ recibir un tesoro. Alguien, muy especial, me espera. Mis expectativas son altísimas. Pienso acudir a esa cita. Estoy deseosa por encontrarme con Él. Ninguna oferta podrá competir con esta que escogí, con la ventaja, además, de que los riesgos son mínimos.

No tengo que arriesgarme a tomar una carretera desbordada por el tránsito y convertida en zona de muerte. Tampoco, pagar una tarifa altísima por el alojamiento. No hay riesgo de insolación, intoxicación de alimentos o alcohólica. Ni de que coincida con personas embriagadas. Como dije, mi elección es inmejorable. Yo escogí quedarme. Yo me quedo en mi parroquia, El buen Pastor, y como yo, miles de católicos han escogido esa opción en sus parroquias.

Este año el lema es “Yo me quedo para encontrarme con Él”. El que viene a nuestro encuentro es Jesús, y como usted comprenderá, jamás cometería la locura de dejarlo plantado.

El retiro de Semana Santa, que inicia este jueves Santo, es una elección que podemos hacer en libertad. Mientras usted duerme en su cama, disfruta comida casera, y respira un aire mucho más despejado, la ciudad le ofrece la posibilidad de vivir la Semana Santa con el recogimiento, y la paz, que esta época manda.

Además del Yo me Quedo, en mi agenda está el tradicional recorrido por los preciosos monumentos de Adoración, en la noche del Jueves Santo, que montan en las parroquias. Esa sola experiencia vale el no hacer maletas y permanecer aquí.

Debemos atrevernos a ser diferentes. El verano y las vacaciones ya se acercan, para pasear “hay más días que longaniza”, como decía mi papá. Este asueto no es una fiesta, conmemoramos la muerte en cruz del hijo de Dios y su resurrección gloriosa. Recuerde que en todas las tumbas de los líderes religiosos de la historia de la humanidad están sus restos, Mahoma, Buda, menos en la de Jesús, esa está vacía. Él resucitó.

La tradición católica de esta conmemoración conlleva un ritual hermoso. Hace dos años, en mi parroquia, asistí a la misa del Sábado Santo y quedé deslumbrada por su belleza. Lo mismo ocurre con el viacrucis que recorre las calles, el Viernes Santo. No guardo ningún recuerdo significativo de las veces en que me fui de vacaciones en Semana Santa, pero sí atesoro los de estos últimos años en que escogí quedarme. Por eso, como dije, me he creado grandes expectativas sobre lo que viviré este fin de semana, imagínese, si tengo la cita más importante de mi vida, voy a encontrarme con Dios.