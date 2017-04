Él dio su vida por ti

Juan F. Puello Herrera

“¿Con que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces”. Aquí se aplica una expresión empleada con frecuencia por un amigo, de que adelantarse es un fracaso. El apóstol Pedro quiere hacerse el fuerte y tomarle la delantera a Jesús en el camino del sacrificio. No obstante, esto no sucede, por el contrario, lo niega tres veces. La realidad es que, sólo después, podrá seguirle de verdad y dar su vida por Él.