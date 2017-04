‘Influencers’: más importa la calidad

Coralis Orbe

coralis.orbe@listindiario.com

Desde hace tres años, el tema y popularidad de los ‘influen-cers’ en las redes sociales ha tomado fuerza. Sobre todo, porque muchas marcas se han lanzado a la alternativa de utilizarlos para llegar a sus clientes fijos y potenciales de una manera más cálida y detrás del rostro de una persona que, puede tener fama por venir de un medio de comunicación tradicional o por haber logrado de manera creativa popularidad en Internet.

Hasta este punto, invertir en un ‘influencer’ parece un buen negocio y, de entrada, cualquiera que trabaja una estrategia de marca para redes sociales lo puede recomendar.

Sin embargo, varios años después del surgimiento de esta figura, hay puntos que aun no se están tomando en cuenta: qué tan necesaria es y qué tanto se parece al producto que se quiere promocionar.

En este aspecto, hay muchas tiendas criollas que están perdidas, que invierten en un influenciador sin tomar en cuenta la calidad de seguidores que tiene y si le suma credibilidad a la marca.

Algunos ‘influencers’ en redes sociales no llegan más allá de los ‘me gusta’ o comentarios jocosos. Y esto no sucede solo en Instagram, donde estos personajes abundan y tienen cientos de miles de seguidores, en Twitter y Facebook sucede lo mismo.

Entonces, presentado este panorama, ¿resulta malo tener un ‘influencer’? No. Provecho se le puede sacar, y mucho. Pero, las marcas deben tomar en cuenta que esta es una inversión que exige una medición de resultados a corto y mediano plazo; el personaje debe parecerse al producto, y la calidad de los seguidores debe concordar con los objetivos que se buscan.

No es invertir por invertir, es saber en quién se invierte y tener metas que den beneficios.

Otros factores que se deben tomar en cuenta son que un ‘influencer’ bueno no es quien tiene más seguidores, sino quien cuenta con el público que andas captando, eso es lo primero que se debe observar cuando se busca invertir en uno; además, que sea una figura de la televisión no implicará nada. Internet es otro medio donde la dinámica para caer bien es diferente, la credibilidad que se ganan los presentadores de televisión es buena, pero esto no indica que con ellos se logrará un buen retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés).

Pero lo mismo sucede con las figuras que han nacido en las redes, no todas son las indicadas para promocionar un producto.

La calidad siempre se impone ante la cantidad y en el retorno de inversión esto se demuestra.