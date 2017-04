Semana Santa tecnológica

Coralis Orbe

Santo Domingo

Los días de asueto por Semana Santa son utilizados de distintas maneras: reflexión y oración en la iglesia, ecoturismo y recorrido por playas y ríos. También hay quienes deciden tomar la opción de “todo incluido” que ofrecen los hoteles o, simplemente, hay quienes optan por quedarse en casa para descansar.

Cualquier alternativa que se tome tiene algo en común: en algún momento el celular será utilizado. Por ello, si estás haciendo maletas o definiendo qué hacer, necesitarás contar con algunas aplicaciones que te pueden servir de mucho.

Las herramientas tecnológicas ayudan a simplificar cualquier tarea que tengas, si es que sabes cómo sacarle provecho. De aquí la importancia de definir qué actividades harás para usar las indicadas.

Los religiosos, quienes buscan meditar, viajeros y amantes a la música y otro tipo de entretenimiento tienen opciones para llevar en sus dispositivos móviles.

Apps que no pueden faltar en tus planes de Semana Santa

Si tienes maleta o mochila preparada para irte a vacacionar o meditar durante estos días, revisa tu celular. De seguro algunas aplicaciones que te ayudarán a disfrutar más de estos días, te hacen falta.

Te presentamos una lista de opciones para que elijas a tu gusto. Una vez que concluya la semana, si no las vas a utlizar más, es mejor eliminarlas.

Si sales de casa

Go República Dominicana

Si no tienes reserva en hotel, no visitarás a un familiar, pero quieres tomar estos días para conocer rincones del país, Go República Dominicana es una buena opción para ir en tu bolsillo.

La aplicación es del Ministerio de Turismo y ofrece a los usuarios atracciones, lugares para ir de compras, alojamiento, restaurantes, vida nocturna y eventos.

Está disponible en inglés, español, italiano, francés, alemán y portugués. Además, los mapas pueden funcionar sin conexión a internet para ayudar a encontrar lugares cercanos, aunque, esta modalidad no se actualiza ni se puede compartir.

Costa Dominicana

Si aun no decides las playas que quieres visitar, con Costa Dominicana tienes tiempo de ver y elegir aguas cristalinas, refugio de animales y plantas para que conozcas rincones hermosos del país mediante realidad virtual y vistas 360.

“La aplicación está basada en el libro ‘Ecos de la costa. Travesía por el litoral marino dominicano’, autoría de Domingo Marte, de quien nace la motivación de realizar un recorrido a pie y en bote por todo el borde costero de la República Dominicana”, se explica en la descripción de GooglePlay.

Antes de elegir una playa para visitar, recuerda consultar la lista de balnearios que están clausurados como medida preventiva en estos días.

Una aplicación bancaria

Si el banco que utilizas tiene una aplicación móvil pero aún no la tienes, este es el mejor momento para descargarla. La mayoría de los que sí tienen permiten hacer múltiples transacciones que te pueden ayudar a resolver cualquier emergencia que se te presente fuera de casa.

Para meditar y reflexionar

Si decides quedarte reflexionando estos días, fuera o dentro de casa, no dejes La Biblia, una aplicación que permite explorarla con amigos. Se pueden compartir conversaciones sobre las Escrituras con una comunidad de personas.

La aplicación está disponible en 40 idiomas y se puede leer sin acceso a la red (en algunas versiones). Tiene una opción para niños que, de manera interactiva, permite concocer y aprender.

También está la herramienta Prédicas y Enseñanzas Bíblicas, que permite disfrutar contenidos con reflexiones poderosas acerca de las Escrituras y recursos variados para toda la familia.

Si quieres meditar, Meditación Diaria es una aplicación que enseña a tener más atención sobre la vida cotidiana.

Con esta herramienta puedes tener cada día una nueva meditación (12 son gratuitas).

¿Amas la música?

No importa si estás dentro o fuera de casa, en algún momento el cuerpo pide tener música para darle emoción y otro aire al momento.

Spotify lo puedes tener gratuito en el celular o tableta para escuchar música donde sea que estés.

Si no tienes la versión de pago, la música se reproduce de forma eleatoria.

Otras opciones para escuchar música son las de Orange y Claro, dos aplicaciones que te permiten escuchar tus canciones favoritas. Cada una tienen sus caracteríticas. La primera no te consume el paquete de datos porque tiene otro método de pago; y la otra se puede tilizar sin conexión a Internet.

Así que, antes de salir de casa elige la lista de canciones y organízalas en tu perfil para que le des emoción musical al momento.

TripCase

Esta aplicación es ideal para organizar los planes de viajes en un itinerario simplificado. Con ella se puede planificar itinerarios de vuelos, reservas de hoteles y alquileres de autos.

Netflix

Si aun no tienes este servicio, durante estos días lo debes alojar en tu dispositivo móvil para ver películas y series.

La aplicación móvil de Netflix está diseñada para proporcionar la mejor experiencia en cualquier momento y en cualquier lugar. En caso de que no tengas suscripción puedes probar el mes gratuito que permite la aplicación y disfrutar en tu teléfono de lo que ofrece. En su menú hay opciones religiosas y para niños.