La vida en la Red

Sam

En estos momentos los servidores de Facebook, Whatsapp e Instagram tienen mucha más información, fotografías y videos en sus disco duros que nuestros álbumes de fotos en casa. Tienen toda la información necesaria sobre casi todas las personas. Por ejemplo, saben con seguridad dónde estamos, qué lugares frecuentamos, cuál es nuestra dieta y si hacemos ejercicios o no. Cuándo, dónde y en qué momento usamos nuestras cuentas de correos, pc y celulares. La cédula de identidad es tan solo un trozo de plástico que ni se asoma a ofrecer toda la información que día tras día damos a quienes no conocemos. No sé, tal vez sería bueno pensar por un momento en eso.