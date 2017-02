Catalizadores de sueños

Águeda Solano

agueda.solano@listindiario.com

Santo Domingo

Decía el escritor ruso Alekséi Tolstoi: “Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”. En la actualidad esta frase va muy de la mano con la realidad de la juventud dominicana.

Incluso, algunos han comenzado a entender que para poder realizar cambios significativos en la sociedad, es necesario mejorar los aspectos personales.

Más allá de la corrupción y los temas que abarcan la opinión pública, existe la conciencia de que los jóvenes y la sociedad en general necesitan cambios. Para lograr esto no debe faltar voluntad, un valor que es demostrado cuando se quieren transformar las cosas.

Los jóvenes de Catalizadores, una organización sin fines de lucro, buscan promover y generar cambios sociales a través de la juventud. Este proyecto está compuesto por un grupo de caras frescas comprometidas con un mejor futuro, no solo para ellos, sino para todos los que están a su alrededor y para aquellos que todavía no han encontrado su propósito de vida, y los que sí lo han encontrado, pero no saben cómo ir tras sus metas.

El primer paso

Catalizadores surgió a inicios de 2016. La idea nació en la cabeza de Migdalia García, quien junto con cinco jóvenes, tomó la iniciativa con la finalidad de orientar a las personas y ayudarlas a correr por sus sueños sin mirar los obstáculos. Hoy, casi un año después, el grupo se compone de 12 integrantes; médicos, músicos, cineastas, comunicadores, ingenieros, psicólogos, diseñadores y abogados forman esta gran familia.

“Nuestra idea es cambiar la mentalidad de los jóvenes de nuestro país para que ellos tomen acción frente a los problemas que nos afectan”, explica García.

Además de estar presentes en las redes sociales, Catalizadores posee su propia revista digital, la cual solo resalta las noticias positivas.

Catalizadores ha impartido talleres de visión, además, en conjunto con Adeco Becas, impartió una conferencia de cómo obtener una beca en el extranjero.

Para este 2017, los agentes de cambio se proponen crear un programa de radio, continuar impartiendo talleres, organizar conferencias, charlas y actividades que hagan un aporte significativo a la juventud dominicana.

METAS DE CATALIZADORES

-Ayudar a los jóvenes a descubrir sus talentos y habilidades.

-Ofrecer charlas, seminarios, cursos y talleres para jóvenes que desean desarrollar su potencial. -Inspirar a los jóvenes a través de otros líderes que ya son agentes de cambio.

-Mover a los jóvenes a cambiar la sociedad a través de sus talentos y habilidades.