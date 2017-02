Hoteles de ciudad explotan potencial de sus salones

Yoranmi Santiago

Yoranmi.santiago@listindiario.com

Santo Domingo

Al planificar un evento de cualquier tipo, son muchos los detalles que los organizadores deben tomar en cuenta para garantizar que sea éxitoso. Por ello, resulta más práctico trabajar de la mano con un solo proveedor.

Esto es algo que los hoteles de ciudad han entendido y les está llevado a explotar el potencial de sus salones, a fin de convertirse en la mejor opción para quienes buscan de un espacio donde realizar sus eventos.

Ya sea que se trate de una conferencia, lanzamiento, taller, boda, cumpleaños e incluso un concierto, en Santo Domingo hay hoteles que ofrecen espacios apropiados para el desarrollo de estas actividades.

Elizabeth Roos, gerente de banquetes del Renaissance Jaragua Hotel & Casino, explica a reporteros de LISTÍN DIARIO que las personas tienen la tendencia de ir a los hoteles para realizar sus actividades porque tienen todo en un mismo lugar.

“No es fácil ir a una plaza y tener que llevar las sillas, las mesasÖ cuando lo tienen todo en un hotel”, dice Roos.

Estos espacios ofrecen alojamiento, banquete, mobiliario, iluminación, sonido y otros elementos que se necesitan para un evento de cualquier naturaleza.

Este hotel, que reabrió sus puertas en junio de 2015 luego de someterse a una completa remodelación, es en la actualidad el que mayor cantidad de salones de eventos tiene disponibles.

Trece salones y un teatro conforman la oferta de este hotel capitaleño para la realización de eventos.

Según Roos, “en el pastel del alquiler de salones de evento, todos los hoteles de Santo Domingo tocamos algo”.

Pero, admite, en el caso particular de este hotel cuentan con un elemento diferenciador que es el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua, un escenario con capacidad para 1,200 personas que, como parte de los trabajos que se hicieron en el hotel, también fue objeto de algunas remodelaciones.

Gabriela Salazar, gerente de eventos, detalla que, dentro de las remodelaciones que se hicieron al teatro figura el cambio de la alfombra, de sillas, del telón, de iluminación y equipos audiovisuales.

Más que alquilar salones

Escoger dónde realizar las actividades no se limita a seleccionar un salón, al menos no debería. Es importante resaltar que el éxito de un evento no depende únicamente de conseguir un buen espacio, sillas y mesas suficientes para los invitados.

Cuando una persona, marca o empresa decide hacer un evento, lo primero que debe tener claro es qué pretende lograr. Por ello, tener claro los objetivos que se persiguen con la actividad es algo fundamental al momento de decidir qué se hará.

Dependiendo del tipo de actividad y de la empresa que la organice, el objetivo principal puede ser celebrar, informar, promocionar, reconocer, homenajear, entretener y educar. Una vez se tiene claro lo que se quiere lograr se puede comenzar con el montaje del evento para estar seguros de que todos los elementos se van a conjugar para conseguirlo.

Roos y Salazar explican que este es un punto que ha tomado en cuenta la marca que representan al ofrecer a sus clientes el servicio “Meetings imagined”, un concepto propio de la marca Marriott, a la que pertenece el Renaissance Jaragua.

“En vez de enfocarnos en preguntar sobre las sillas y mesas que vas a necesitar, lo que hacemos en el proceso de venta es que preguntamos cuál es el propósito de tu evento. Según lo que el cliente nos diga, nosotros le damos las sugerencias para que el propósito de su evento sea exitoso”, expone Roos.

De acuerdo con Salazar, con este servicio, que no requiere de pago adicional, se busca satisfacer las necesidades del cliente y garantizar que se logren las metas propuestas para un evento específico.