María Antonietta Ronzino

He sido una aspirante eterna y amante de la ópera. Conservo muchos libros sobre ese canto maravilloso que también es llamado ‘Canto de Amor y Muerte’ y con el que Peter Conrad afirma que, la ópera es nuestro arte más audaz, el que expresa atrevidamente aspectos de la experiencia humana a los que otras artes no se atreven a abordar. Tengo también ‘Invitación a la ”pera’, una guía para comprender y profundizar el placer de este género, de John Louis Digaetani, con la intención de iniciar a los neófitos en los misterios de la mísma y ayudar a quienes tienen más experiencia, una mejor comprensión y apreciación de este arte.

La ”pera, Enciclopedia del arte Lírico, es otro texto. Un volúmen que constituye un repertorio completo de las ochocientas obras líricas representadas en escena en los cuatro siglos, desde la composición de Dafne, de Jacobo Peri. “Los mejores discos de ”pera”, que Fernando Fraga y Enrique Pérez Adrián han puesto al servicio del lector, para orientar su compra y acompañarle en el acontecer diario de su pasión por la mísma.

Ethan Morden, en tanto, nos da “El Espléndido Arte de la Opera” y lleva al lector de la mano a través de los diversos orígenes del género en Florencia, Venecia, París, Hamburgo y Londres. También la serie para Dummies, nos trae: “”pera, canto maravilloso, para entenderla y disfrutarla porque es fácil y divertido”.

En “Guía de la ”pera”, de Robin May, se levanta el telón con: “Felicidad fue haber estado vivo aquel amanecer”, escrito por el poeta Wordsworth, aunque casualmente no se refería a la ópera, sino a la revolución francesa, que inspiró a Giordano la composición de su ”pera Andrea Chénier, desdeñada por la crítica.

Pues muy pronto, en este mes, viene al país Ramón Gener Sala, de Barcelona, (1976), un catalán, cantante, barítono, pianista. escritor, presentador del programa “This is ”pera”, ‘Esto es ”pera’, por RTVE. Film & Art ofrecerá charlas en la Bibloteca Pedro H. Ureña. Gener, dejó su oficio de cantante barítono y empezó un nuevo camino como promotor de música y en 2015, creó “This is Opera” (‘Esto es ”pera’), a quien me dará mucho gusto conocer personalmente y escuchar y aprender de sus sólidos conocimientos sobre este apasionamente arte.