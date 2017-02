Los imberbes y el cuento: regresar a Bosch

Néstor Medrano

nestor.medrano@listindiario.com

Supe por Juan Bosch, que el cuento es un género cerrado. Me refiero al cuento conceptualmente tradicional, con intensidad, un solo tema y no más de tres personajes. Si bien Julio Cortázar y Horacio Quiroga tuvieron sus teorías, Bosch creó una teoría sobre el arte de escribir cuentos que todo aspirante debe leer. Y hay que leer a Juan Bosch, hay que leer a Chéjov, hay que leer a Julio Cortázar y hay que leer a otros autores latinoamericanos universales y clásicos para dominar el cuento. ¿Por qué escribir sobre este tema que a muchos les parecerá manido, rancio, e incluso, con sabor a cliché?, porque hay autores que se atreven a publicar textos a los que llaman cuentos, para usar un verbo que le escuché al poeta José Mármol, ‘cometiendo’ libros que son cualquier cosa, menos textos literarios consabidos como cuentos. El cuento no es decir, ni floretear, es contar. Hacerlo con intensidad, con la síntesis y con la poca divagante trama que nos lleve a un tema central, con no más de tres personajes. Cualquier otra cosa es un relato. Estamos en un tiempo en el cual la rigidez y las valoraciones conceptuales sobre géneros literarios cambian, se asientan en los nuevos públicos-lectores, donde existen, pero, hay una verdad tan contundente, que solo debemos saber, quiénes son los autores que se mantienen en la criba del tiempo. Quienes quieren escribir cuentos, por más genialidades que crean poseer, deben leer cuentos, por supuesto, clásicos.