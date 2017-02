Cuidado con la doble moral

Santo Domingo

Muchas personas en el desempeño de sus diferentes roles en la vida (padres, maestros, jefes, amigos, hermanos, etcétera), ejercen grandes exigencias ante el cumplimiento de reglas y normas en diferentes ámbitos.

Por ejemplo, entre padres e hijos podemos observar la forma en que los padres suelen imponer reglas conductuales, a fin educar para un mejor desempeño en la vida, e igualmente se suele tratar de inculcar valores que rijan sus comportamiento.

La importancia de una crianza basada en valores es fundamental. A partir del desarrollo y la creacion de un buen nivel de conciencia respecto a nuestra responsabilidad ante la implementacion adecuada de los valores en la crianza y en los grupos a los cuales pertenecemos, podremos lograr cambios favorables en el modo de relacionarnos.

Ahora bien. ¿Qué pasa cuando se exige el cumplimiento de las reglas e incluso se juzga a quien no lo hace; y quien menos las cumple es quien las crea? Es una situacion más común de lo que podemos pensar. Encontramos en todas partes personas incongruentes entre lo que pregonan y hacen. Podríamos llamar a esta conducta “doble moral”, a pesar de que la moralidad es un tema delicado en nuestra sociedad. “Una es lo que predica y no practica y otra lo que practica y no predica”.

Se considera de doble moral, que nuestros actos no vayan de acuerdo con lo que decimos, es decir que hagamos algo totalmente opuesto a lo que decimos y proclamamos e incluso exigimos que los demás cumplan. Por ejemplo, vemos personas exigiendo respeto, cuando estos no muestran respeto ante nadie, o vociferando: “yo soy respetable o responsable”, cuando su conducta está modelando todo lo contrario. Debemos estar atentos de lo que profesamos, defendemos y exigimos. Observar primero, si nuestras palabras están siendo sustentadas por las acciones. De lo contrario enviaremos un mensaje incoherente que pronto dejará de ser válido para los demás.

Es lamentable que la doble moral en estos días sea de lo mas común. Podemos encontrarla en cualquier parte y diferentes contextos, tanto políticos, religiosos, sociales, personales, amorosos, realmente en diversas situaciones de la vida cotidiana.

((Valores

Programa de responsabilidad

La generacion emergente crece observando este patrón negativo. Ésta es la razón por la cual cada vez más las familias, las escuelas e instituciones educativas deben implementar programas que fortalezcan la responsabilidad, el respeto, la honestidad y los demás valores fundamentales en el desarrollo. Ser coherentes y predicar, no solo con la palabra, sino también con la acción.

Como dice la famosa frase “no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti”, qué sencilla sería la vida si pudiéramos todos regirnos y tomar esta frase como un principio de vida, pero lamentablemente no es así, y cambiarlo dependerá de un gran esfuerzo en conjunto.