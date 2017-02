Cambios de crecimiento

Raquel Demorizi

demorizi31@hotmail.com

Por difícil que parezca la vida, observa que durante el proceso hay cambios que indican que estamos en período de crecimiento, de perfección y enseñanza, pues cada acontecer engendra sensaciones, impresiones, emociones e inquietudes que pueden ser desoladoras o alegres. Sin embargo, es en los eventos áridos donde más aprendemos. Quizás a través de ellos nos embargue el miedo, angustia, inquietud y es esperanza, pero no desmayes, es la hora ideal para permanecer más unidos porque solo así infundiremos ánimo suficiente unos a otros para continuar y enfrentar lo que el mañana nos depare.

Estamos vinculados con los seres que nos rodean de tal forma que si el más cercano llora o es feliz lo sentimos y más aun si alguien del otro lado del mundo pasa por una tragedia nos duele como nuestro pues somos débiles, y nos quebramos ante el dolor ajeno. Sobre todo hay que tener un corazón agradecido y revestido de amor. Sintiendo cómo sufren o ríen, abrigándonos unos a otros. Mirándonos a los ojos y descubriendo lo que oculta la mirada, se siente alegría de vivir pese a que nuestra situación no sea saludable. Cada día es un cofre lleno de sorpresas, sabes que trae algo pero no sabes qué será, pero al final aunque su contenido no sea lo esperado lo recibirás con agrado porque siempre hay oportunidad para algo mejor. Contempla tu vida como un amorío donde habrán momentos de guerra y momentos de paz.