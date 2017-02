Nuevas reglas para todos

Carmen Guzmán

carmen.guzman@listindiario.com

Santo Domingo

Desde el pasado 20 de enero, fecha en que Donald Trump asumió el cargo como presidente electo de Estados Unidos, una serie de decretos ha sido tomados, la mayoría en contra de los inmigrantes.

Además de declarar veto para Irán, Iraq, Libya, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, todas de origen musulmán, ha decretado entre otras cosas retirar la ayuda económica a las ciudades estadounidense que continúen dando asilo a los inmigrantes. Estas son las llamadas ciudades santuario.

“En el sentido más amplio, estas ciudades no trabajan con el gobierno federal en la persecución del inmigrante ilegal. Por ejemplo, si una persona está conduciendo con una licencia de conducir falsa en la ciudad de New York, que es una ciudad santuario, la policía lo trata como alguien que esta violando la ley de tránsito, no como un indocumentado y no lo reporta a migración porque ellos en ese sentido lo protegen. El presidente Trump dijo: ‘Si tú eres santuario, no te doy la ayuda federal”, puntualiza el experto.

Entre estas ciudades se encuentran Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Miami. La mayoría se sostiene en base a la ayuda del gobierno federal que les da el dinero que le hace falta para poder darle servicio a todo el pueblo, incluyendo a los indocumentados.

Algunos entienden que solo los mexicanos, por la construcción del muro, y los musulmanes por la imposición del veto, serán afectados.

Sin embargo, el abogado de migración, Roque Leonel Rodríguez, explica que todos, inclusive los dominicanos, caen dentro de este grupo.

Residencia y formulario

La mayoría de personas que viaja a Norteamérica tiene el deseo de conseguir una residencia; algunas la tienen y se mantienen entrando y saliendo. En ese sentido, la Casa Blanca emitió una orden para que todo aquel que tenga residencia estadounidense, pero no vive de manera permanente en Estados Unidos, firme el formulario I407, en el cual se les pide entregar la residencia.

“La mayoría que tiene residencia entiende que si viaja cada seis meses, y se queda al menos un fin de semana y regresa, mantiene su residencia. El presidente dijo: “No, si ustedes se dan cuenta que esa persona no vive en Estados Unidos ustedes le van a entregar un documento que dice: ‘ya no quiero vivir más aquí y quiero entregar la residencia de manera voluntaria, déjenme entrar para pasarme unos días y luego me voy para mi país’. Antes los oficiales no hacían esto, pero con el poder que les ha dado Trump, le están haciendo esta sugerencia a las personas”, explica Rodríguez.

Su orientación con respecto a esta orden es que los inmigrantes no firmen el documento, sino que pidan una cita con un juez de Migración, de manera que sean ellos quienes manejen su caso.

Indica que la parte negativa de esto es que luego de pautada la cita, así sea en dos meses, la persona no podrá salir de Estados Unidos “La mayoría de inmigrantes que entra lo hace rápido porque va como turista y tiene compromiso en su país. Entonces al ver que lo mandan para donde el juez, llenan el formulario y entregan la residencia, ósea que de cualquier forma te la van a quitar, pero ir donde el juez es lo recomendable”, manifiesta.

Otra problemática que conlleva este decreto es si el inmigrante decide entregar su residencia de manera voluntaria, pues el gobierno federal asume que lo está haciendo para evadir el pago de impuestos.

“Las personas que se han hecho residentes a partir del 2010, quieren entregar la residencia voluntariamente. El gobierno ahora va a asumir que son personas que lo están entregando para evitar pagar los impuestos, entonces le van a decir, okay no hay problema, te vamos aceptar que entregues la residencia, pero te vamos a hacer una auditoría para ver si has declarado impuestos en los últimos seis años, y si no lo has hecho tienes que hacerlo para nosotros validarte la entrega de la residencia”, detalla.

El abogado dice que esta decisión se debe al sistema del Cafta (Tratado de libre comercio de Centroamérica), que estableceque todo el que es residente en un país debe declarar los impuestos de lo que se gana en el extranjero; el país cuenta con alrededor de 120,000 dominicanos que tienen residencia que se encuentra en esta situación.

“Hay muchos residentes aquí que tienen muchos bienes y dinero, y no quieren pagar el impuesto que es de un 35% del valor de sus propiedades. Entonces el gobierno federal, que sabe esto les dice: no hay problema, te vamos a aceptar la residencia, pero te haremos una auditoría. Porque ellos saben que lo están haciendo para evitar pagar el impuesto”, puntualiza.

Aclara que es necesario que las personas sepan esto, ya que algunos creen que no serán afectados y esto va a llegar a todo el mundo, “al que es terrorista y al que no; al que está legal y al que no; al que es descendiente de otro país y al que nació allá, a todos”, enfatiza Rodríguez.

((Importante

No solo para los descendientes mulsumanes

No ayuda a refugiados

A pesar de que los decretos han sido dictados para protección del Estado, muchos de los inmigrantes que serán afectados son de procedencia latina y no tienen ninguna alianza terrorista, sino que buscan asilo por diferentes situaciones que se presentan en su lugar de origen.

“En este sentido, fue eliminado el beneficio para los refugiados, por ejemplo, ahora un cubano o un venezolano que pida asilo tiene prohibición de recibir la solicitud por los próximos 120 días así como todo el que lo ha solicitado”, indica Rodríguez.

Otra de las concesiones que ha sido eliminada, es el permiso humanitario por razones de salud. El abogado manifiesta que es necesario que las personas sepan esto, porque muchos creen que cuando se habla de refugiados son solo los habitantes de Siria, y no es así.

“La razón por la que el presidente Trump está emitiendo estos decretos es porque él entiende que el sistema no está seguro y hay que crear condiciones más estrictas, porque muchos privilegios se les están dando a los refugiados, y no se sabe quién está entrando, ni cómo ni cuántos, y esa es una realidad”, resalta.

E-mail y redes sociales

Al momento de arribar a territorio estadounidense, las personas tendrán que entregar su dirección de correo electrónico y una lista de contactos, nombre de página Web, teléfono, además, se les tomarán las huellas dactilares para registrarlas en el sistema. “Están pidiendo el e-mail por una razón específica, ellos le van a notificar al turista qué tiempo tiene en el país. Es decir, que una persona a la que le den seis meses de estadía, le van a mandar un recordatorio de que se le está acabando su estadía y después le van a mandar otro aviso de que ya se le acabó”, puntualiza.