Lavinia del Villar

lavinia375@hotmail.com

El pasado jueves 26 de enero de 2017 me enteré de la muerte de un amigo muy querido, miembro de una honorable familia de nuestra comunidad, y acreedor de los más grandes afectos entre los que le conocieron. Juan de Dios Taveras Reyes, ‘Juancito’ como le decíamos, fue un hermoso ser humano, poseedor de un alma blanca, y dueño de una especial sencillez, que adornaba con un andar pausado y una sonrisa portadora de paz. Era uno de los más asiduos lectores de esta columna, que según él recortaba y coleccionaba, y cada vez que nos encontrábamos casi recitaba los contenidos de algunos de mis artículos, incluyendo el más reciente antes del encuentro. Confieso que me halagaban sus comentarios, primero porque venían de un conocedor del lenguaje, y segundo porque creo que uno de los sentimientos más gratificantes para todo aquel que le gusta escribir es sentirse leído. Ya no necesitas querido amigo procurar el LISTÍN DIARIO los jueves para disfrutar de esta columna, porque desde allá arriba y con permiso del Padre podrás leerla antes que nadie. Aunque te extrañaremos, transformaremos el vacío de tu partida, no en sentimiento de tristeza, sino por el contrario, en la alegría que produce la satisfacción de haber coincidido contigo en tiempo y espacio. Tercer Camino está de luto hoy, porque lamentablemente a esta columnaÖ le hace falta un lector.