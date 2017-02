Las quejas de Emma

María Cristina de Carías

Emma llegó del fin de semana que había pasado en su casita de Nigua. No parecía de muy buen humor, ella generalmente muestra su carácter alegre y dicharachero. Después de que me sirvió un fragante café, le pregunté qué la estaba preocupando. Suspiró y me miró por debajo de los espejuelos, ¡mala señal! Luego soltó su rosario de quejas. Todo se trataba del estado de su pueblito querido. Según ella, se está cayendo a pedazos. “Nada sirve”, me dijo. Las calles son un desastre, se va la luz cada cinco minutos y cuando no hay tampoco hay agua. La delincuencia tiene aterrorizada a la gente del lugar. Además, ya ni se puede comprar lo necesario para una comida decente, a nadie le alcanza el dineroÖ No supe qué decir, esta es la queja en todos los pueblos y veredas, en algunos sitios, las calles están en buen estado, pero la luz brilla por su ausencia, en otros es la delincuencia la que no deja vivir a la población y en todas partes la carestía de la vida no permite una vida medianamente decente. Este es un país rico que se parece al paraíso, pero la riqueza está muy mal repartida y el paraíso se oscurece para muchos que sufren las carencias de nuestro sistema. Le recordé a Emma la magnífica marcha en contra de la impunidad y le dije que la fuerza del pueblo puede muy bien cambiar las cosas, obligando al gobierno a actuar remediando nuestros males para que este país sea de nuevo un paraíso. Emma suspiro, pero luego me regaló una bella sonrisa de esperanza.