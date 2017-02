Xiomarita Péprez

Estamos vendidos. El viernes asistí al primer taller de expertos “El lado oculto de las redes sociales”, organizado por el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco). Allí me di cuenta de que lo que publicamos en las redes, sean textos o fotografías, quedan ahí aunque los borren, hasta que el mundo se acabe, porque se borrará de los aparatos, pero jamás de los archivos destinados para la permanencia. Cuando llegué al salón me senté en la tercera fila y desde que Alfredo García, arquitecto de Software, inició, no me pude contener y me paré, como si estando parada confirmaría lo que decía y hacía, para que nos diéramos cuenta de qué tan vulnerables somos en las redes sociales. Mi corazón estaba alerta, no por miedo a lo que escribo, sino porque todo lo que está pasando, con los jóvenes principalmente, es producto del desconocimiento total, esa ignorancia que no la ven porque están en “la edad del pavo”, el modernismo, a creer que ‘se las saben todas’ y no es así, porque si lo fuera no se delataran tan fácilmente. Y pensar que lo que se aprende allí no es para rebuscar en nuestros hijos, no es para ‘allanarlos’, porque debemos respetar su privacidad, es para que ellos mismos tomen medidas para protegerse. El facilitador hizo un par de dinámicas con algunos sorprendidos asistentes, porque creían que estaban exentos de vulnerabilidad. Todos somos observados. Los centros educativos, las asociaciones de padres, los clubes sociales... Quiero seguir participando en estos talleres, incluso, en otros que vienen en camino que tienen que ver con un solo punto: Velar por lo que consumimos, que sea de calidad, que no haya engaño. Onpeco es una institución impulsada por Altagracia Paulino, con el propósito de darle seguimiento a las políticas públicas establecidas en la Constitución y difundir los derechos de los ciudadanos. Me uno a esta lucha, me inscribiré, y exhorto a las personas a que defienden los derechos del ciudadano, que se unan a esta entidad, cuya misión es: “Hacer que las normas y leyes que protegen a los ciudadanos, que son los consumidores, sean realmente un instrumento que sirva para el ejercicio de una ciudadanía responsable y a su vez para elevar su calidad de vida’. ¡Yo soy Onpeco, me declaré!