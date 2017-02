Capitolio de Puerto Rico ofrece visitas guiadas gratis

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

Es el más imponente edificio en San Juan, Puerto Rico: el Capitolio o Palacio de las Leyes, ubicado en Puerta de Tierra, en el entorno del Viejo San Juan. Visitarlo es gratis. Y gratis es también, previa cita, recorrerlo con un guía del mismo Capitolio. Al enterarme llamo al 787-721-5200, extensión 301. El encargado del departamento me da la cita. Debo acudir por la fachada sur (la entrada principal está en la fachada norte; en un tiempo se pensó hacerla en la sur) y acercarme al guía que estará allí. Anota mi nombre y teléfono (el de mi hija Carmen con quien voy) y pregunta nuestra procedencia.

El edificio, de fachadas imponentes con amplias escalinatas, fue inaugurado en 1929 en estilo revival neoclásico del siglo XX (adaptación del clásico romano). En el muro sur descuella una frase de Abraham Lincoln: “Government of the people, by the people, for the people shall not perish from earth”. (Que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo jamás perezca sobre la tierra).

Tras pasar el chequeo de seguridad miro el entorno: techo ornamentado con rosetas y muros, columnas y escalinatas en mármol. En el edificio utilizaron 21 tipos de mármol: de Georgia, Italia, Estados Unidos y España; y unos seis millones de mosaicos venecianos. Miguel Rivera Baerga, el guía que nos asignan a Carmen y a mí, con orgullo dice que “los dueños del Capitolio somos el pueblo de Puerto Rico”. (El Capitolio es sede de la Cámara de Representantes y el Senado).

Nuestra primera parada es la rotonda con su cúpula que se levanta tres pisos. En el centro del salón resalta la Urna de la Constitución. “Los documentos originales de la Constitución de Puerto Rico están encapsulados al vacío en la urna, protegidos por un cristal blindado y un sistema de seguridad”. En este espacio, realizado al estilo de la Biblioteca Low de la Universidad de Columbia, que es a su vez remembranza del Panteón Romano, “a unos 80 pies de altura en el mismo centro se encuentra el Sello Oficial del Gobierno de Puerto Rico”. Le rodean ocho figuras simbólicas. “Son musas inspiradoras”, dice Rivera: Justicia, Libertad, Educación, Salud, Ciencia, Artes y Letras, Agricultura e Industria y Comercio. A la altura del tercer piso, cuatro murales representan el Descubrimiento de Puerto Rico, Conquista y Colonización, Abolición de la Esclavitud y Movimiento Autonomista. Las musas y los murales, hechos en mosaicos venecianos, datan de 1962.

Subimos en el ascensor de la Cámara de Representantes, nos sentamos en las gradas del hemiciclo del Senado, cuyos frisos presentan figuras de la abundancia, riqueza, transparencia y pureza y protección, caminamos por distintas galerías y salones deteniéndonos a cada instante. Aquí un busto de Muñoz Marín, allí una antigua rejaÖ Cada zona cuenta una historia.

Cien años

“El mes de marzo de este año 2017, es de enorme significación. Se cumplirán cien años del otorgamiento a los puertorriqueños de la ciudadanía americana por nacimiento con el Acta Jones de 1917. También se cumplen 100 años de la fundación de este Senado”, palabras de Thomas Rivera Schatz, presidente de la Cámara Alta.

Los primeros gobernadores

El primer nativo del país nombrado gobernador de Puerto Rico por el presidente de Estados Unidos fue Jesús T. Piñero, en 1946. Mientras que en 1948, Luis Muñoz Marín, poeta, periodista y político, fue el primer gobernador electo por el pueblo.