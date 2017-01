Importancia de la ética en investigación

Santo Domingo

La investigación científica con seres humanos tiene una larga y accidentada historia, especialmente en los siglos XIX y XX. Existe amplia documentación sobre el abuso de seres humanos, especialmente aquellos pertenecientes a grupos vulnerables usados con fines científicos. Ante esta situación, la comunidad científica toma nota de estos abusos de manera particular y luego de la Segunda Guerra Mundial, dada la gran visibilidad y documentación superviviente de dichos abusos.

Según Aida Mencía Ripley, decana de Investigación Académica de la Universidad Iberoamericana (Unibe), si bien la mayoría de los científicos elige su profesión con la intención de mejorar las condiciones de la humanidad, las buenas intenciones no son suficientes para garantizar el trato ético y responsable de los participantes humanos en investigaciones científicas. Los daños de una investigación no se circunscriben a daño físico en experimentos médicos, se extienden también a daños psicológicos y exclusión social independiente del área de estudio. Dice que es por esto que las instituciones académicas han creado comités de ética. Para países en vías de desarrollo, estas entidades adquieren particular importancia dada la necesidad de proteger a sus poblaciones vulnerables y poder garantizar que investigaciones realizadas por entidades locales y extranjeras no solo velen por la integridad de los participantes pero además aseguren la distribución equitativa de los beneficios de la investigación. En dicho sentido, las academias tienen un rol activo en la justicia y en que las poblaciones más vulnerables de nuestro país se beneficien de la ciencia que se desarrolla a partir de sus datos. Asegura que la casa de altos estudios, en consonancia con sus valores tiene un comité de ética de investigación, así como un acervo de documentos que guían a administradores, docentes y estudiantes en el manejo ético de sus proyectos de investigación.