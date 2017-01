Maruchi R. De Elmúdesi

Este cuarto domingo del tiempo ordinario, contemplamos en el Evangelio según San Mateo, “Las bienaventuranzas”. ¿Y qué son las bienaventuranzas? En realidad son ocho escalones hacia la felicidad, nos dice Rainiero Cantalamessa en su libro sobre las Bienaventuranzas.

“Las Bienaventuranzas evangélicas, dentro del Nuevo Testamento, han tenido interpretaciones y aplicaciones diferentes según la teología de cada evangelista o las necesidades de la comunidad para la cual fueron escritas. Como bien señala el autor de este libro, estas, al igual que las Sagradas Escrituras, crecen con quienes las leen.

Mantener la fe en este principio, implica que hoy debemos leer las bienaventuranzas también a la luz de las situaciones nuevas en las que nos encontramos viviendo, con la diferencia, se entiende, de que las interpretaciones de los evangelistas están inspiradas, y por ello son normativas para todos y para siempre, mientras que las de hoy no comparten tan prerrogativa”.

A las bienaventuranzas se aplica lo que San Gregorio Magno dice de toda la Escritura, es decir, que ella crece con quienes la leen, revela siempre nuevas implicaciones y contenidos más ricos, de acuerdo a las instancias y los interrogantes nuevos con los que se lee. Según San Mateo, Jesús para pronunciar las bienaventuranzas, subió al monte. Nosotros hacemos también lo mismo idealmente para meditarlas. Cada meditación será como avanzar un escalón, en el intento de escalar esta montaña “de ocho peñas”.

Yo muchas veces he pensado que las bienaventuranzas son como la verdadera vida del cristiano, si no vivimos “las bienaventuranzas” en nuestro diario convivir, tanto en nuestras familias como compartiendo con los demás, no estamos viviendo el cristianismo de Jesucristo. Por eso, son lo más difícil para el cristiano.

Las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios desde Abraham ordenándolas al Reino de los Cielos. Responden al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Según las escrituras griegas, el término bienaventurado, es reservado a una etapa de los dioses, en la que pueden expresar su condición de seres que se encuentran situados por encima de las fatigas y penas propias de la vida en la tierra. Son por tanto, afortunados, no sufren ningún mal y viven en un estado de satisfacción y felicidad.

Dentro de los numerosos libros en los que aparecen las más celebres sin duda son las ocho bienaventuranzas, con las que comienza Jesús su Sermón del Monte: “Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos; Bienaventurados los que lloran, porque reirán; Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra; Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados; Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia; Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios; Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados Hijos de Dios; Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos”.