Campaña en contra del ‘bullying’

Rosmery Féliz Calderón

rosmery.feliz@listindiario.com

Santo Domingo

Según un estudio realizado por la Organización Plan Internacional, el 70% de los niños en Latinoamérica ha sido víctima de ‘bullying’ (acoso escolar). Es por ello que como acto de responsabilidad social con la educación de las niñas, niños y los adolescentes, la marca Nosotras ha lanzado su campaña ‘‘Cambiemos el Bullying por Loving’’ para elevar la confianza y autoestima de los jóvenes que sufren acoso.

La educadora sexual Elaine Féliz, que también es conferencista y la vocera de esta campaña, expresa que la campaña está enfocada en tratar el tema del ‘bullying’, “nos vamos a enfocar en el tema, porque es un asunto que vivimos a diario, los que trabajamos en educación sabemos la cantidad de casos que hay de chicos deprimidos que tienen fuertes situaciones emocionales”.

Asegura que a estos se les va el apetito, no quieren ir a la escuela, inclusive acuden hasta al suicidio para escapar de la situación que les afecta.

Por otro lado el acoso se puede hacer a través de las redes sociales (ciberacoso), es uno de los que se está viendo con más frecuencia.

Por este sistema los que hacen el ‘bullying’ se encargan de burlarse, denigrar y discriminar a cualquier persona, además también se puede dar el caso por Whatsapp que es un recurso que se está utilizando donde se arman grupos, para criticar o decir algo de alguien y para que los demás comenten.

La educadora afirma que los chicos que están siendo víctimas de acoso por las redes o a través de la tecnología también están siendo acosados en el ambiente escolar, y no pueden escapar de una situación que ellos mismos no pueden manejar.

“Hemos encontrado que las víctimas de ‘bullying’ casi siempre tienen baja autoestima, al igual que los acosadores. Es un problema que hunde sus raíces en la autoestima y la autovaloración”, expresa Féliz.

Es importante que las familias estén al tanto de cómo se sienten sus hijos, subir su autoestima, no denigrarlos, no llamarlos por nombres que realmente los hagan sentir mal, “si le van a llamar la atención que no sea en público, porque eso impacta su autoestima”, recomienda la experta.

La campaña va a trabajar con la diferencia y el respeto a la diversidad.

La vocera concluye diciendo: “Todos somos diferentes, tenemos virtudes y debemos reforzar lo que consideremos como debilidades, entender que somos diferentes pero es eso lo que nos hace únicos y hermosos”.

Los influenciadores

Para la campaña se van a impartir conferencias en las escuelas y colegios del país.

“Vamos a trabajar con las chicas para que se empoderen y entiendan que dentro de sus diferencias está su belleza real”, dice Elaine Féliz.

Por otro lado entre los influenciadores están Helen Blandino, Karla Fatule, Glency Féliz y Lorenna Pierre, entre otros.