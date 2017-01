Evitar los excesos

Sam

Espero que el exceso de alegría no nos conduzca a la tragedia. Este es mi llamado para aquellas personas, en especial para los jóvenes que, en busca de razones para celebrar cualquier acontecimiento, aprovechan el momento para tomar y luego manejar. Tristemente sabemos que no es la primera vez que se registran casos trágicos que surgen por la imprudencia cometida ante el éxito de algún equipo de pelota o partido político. Espero que esta población no sufra de amnesia o de memoria a corto plazo y por esta vez, tome el ejemplo de los casos recientes para que no se repitan partidas a destiempo que dejan desolación y conmoción en las familias y en la sociedad. Valora tu vida y disfruta lo que tenga que celebrar, pero siempre dentro del marco de la prudencia que es la que te ayuda a preservar la vida y la tranquilidad de quienes te rodean.