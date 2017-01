LAVINIA DEL VILLAR

lavinia375@hotmail.com

En días pasados leí en el periódico que 16 partidos políticos pedían a la Junta Central Electoral que intercediera ante el Gobierno Central para que les otorgara el remanente que les falta de la suma que les toca por existir. Decían que cada uno solo recibió RD$805 millones en vez de RD$1,349 millones que les corresponde por ley, lo que hace una diferencia de RD$544 millones apróximadamente, que reclaman para su funcionamiento en este año. Haciendo mi tarea me informé que, a las pasadas elecciones asistieron 26 partidos políticos reconocidos hasta esa fecha, aunque existen 11 más pendientes de reconocimientos. O sea, que estamos hablando de 37 ideologías diferentes dentro de la política dominicana, porque se supone que a cada partido corresponde una corriente única de pensamiento, en pro del bienestar del pueblo. Y no me extrañaría que surgieran más, porque crear un partido político se ha convertido en un negocio en el que la materia prima es el hambre del pueblo. Yo pregunto, ¿cuántas obras podría el Plan Social de la Presidencia hacer con este dinero?, ¿qué hacen estos partidos, aparte de repartirse posiciones y empleos, y venderse al mejor postor en tiempo de elecciones? Países desarrollados cuentan con dos o tres partidos, porque para formarse, con dos filas es suficiente. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? AhÖ y ahora también se lucha para que sea aprobada la Ley de Partidos, que aportará transparencia al proceso de utilización de los fondos de dichos partidos, como si el pueblo dominicano fuera una copia de Juan Bobo y Pedro Animal.