Alcanzando un sueño con la música

Laura Durán

Santo Domingo

El tímpani es un instrumento percutivo con una entonación determinada, que requiere de mucho oído para ejecutarlo y de buena destreza técnica.

El instrumentista que desea tocar el timpani debe dominar una serie de elementos propios de aquellos que apuestan a ser los mejores. La musicalidad es uno de ellos, ya que es muy difícil de conseguir en los instrumentistas.

Por estas y otras razones no hay muchos estudiantes de tímpani en el país, destaca el maestro y director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, Dante Cucurulo.

Cuatro años han pasado desde que José Luis Ureña estuvo en las filas de los timpanistas del conservatorio, con el deseo de ser de los mejores.

Una petición respondida

En aquel entonces Ureña era un estudiante de percusión y batería; hoy es el timpanista titular de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Desde que se inició como percusionista ha tenido grandes dificultades, que en vez de limitarle han sido el impulso para alcanzar sus sueños. ‘‘Cuando era estudiante de percusión en muchas ocasiones me vi en la necesidad de reparar mis palos de percusión y cambiarles el fieltro para que duraran más, porque los palos cuestan entre US$60-70 y no los venden en el país”, comenta el joven.

El sistema de envío y compras por Internet no era muy usual cuatro años antes. Es así como un día, su hermano lo motiva a enviar algunos videos y una carta de presentación a los fabricantes de palos que usa para tocar el tímpani. ‘‘Confié en Dios y él me respaldó’’.

Después de tocar algunas puertas en busca de patrocinio para sus palos, su sueño se hizo realidad. Pues JG Percussion, uno de los mejores fabricantes y distribuidores de martillos de timbales, le ofreció patrocinio.

‘‘Esta es una gran bendición que Dios me ha dado’’. Ureña reconoce que sus logros no son solo producto de su esfuerzo, talento y trabajo fuerte, sino que Dios ha dirigido su carrera.

Con este respaldo, no solo ha conseguido beneficios para él, sino que los estudiantes de tímpani del conservatorio podrán gozar de precios especiales. Agradece de manera especial, a sus padres, María Teresa González y José Luis Ureña; sus hermanos, Samuel y Jean Carlos; su esposa, Odetty Sánchez, y su mejor amigo Teófilo Vargas, quienes han sido su apoyo y consuelo en esta difícil carrera.

Junto a los grandes

A lo largo de su carrera, Ureña ha formado parte de numerosos conjuntos como percusionista y timpanista en la Sinfónica Juvenil Juan Pablo Duarte del Conservatorio Nacional de Música, la Orquesta Dominicana de Viento y la Orquesta Juvenil de la Fundación Proarte.

Ha tocado con artistas de renombre como Andrea Bocelli, Antonio Molina, Amaury Sánchez, Anthony Ríos, Danny Rivera, Paloma San Basilio, Rafael Solano, Dante Cucurullo y Stephan Bauer.

Concluye exhortando a los jóvenes a trabajar por sus sueños y no detenerse a pesar de las dificultades. ‘‘Hacer lo que te gusta y ser remunerado por ello, aunque la paga no sea muy buena, no tiene precio.’’

EL TÍMPANI

Los timbalistas usan una amplia variedad de baquetas, mazos o palos, ya que cada uno produce un timbre distinto. Debido a la necesidad de utilizar una amplia variedad de estas herramientas y la dificultad que implica adquirirlos, Ureña trabajó hasta conseguir quien lo patrocinara.

De esta manera no solo alcanzaba su sueño de ser uno de los mejores timpanistas del país, sino que ayudaba a formar a otros instrumentistas jóvenes. “Para mí, José Luis es un orgullo, que pone en alto nuestra institución. Le admiro por su seriedad en los estudios, la entrega de su trabajo, y su disciplina”, afirma el maestro Cucurullo.