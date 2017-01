Del folklore dominicano (1)

Xiomarita Péprez

xiomaritabaila@gmail.com

Rebuscando entre libros me encuentro con esta joya del escritor José Antonio Cruz Brache, fallecido en el 2015. Fue uno de los escritores que más se dedicó a nuestra cultura tradicional, principalmente un estudioso de las expresiones orales. Es autor también de “5,600 refranes y frases de uso común entre los dominicanos” y dejó inédito “Otros 4,400 refranes”. Fungió como Jefe de Redacción de los tres números de la Revista Dominicana de Folklore, dirigida por el folklorista Fradique Lizardo. He querido plasmar un contenido muy interesante y desconocido por nuestra juventud y por muchos adultos. El libro “Del folklore dominicano” de 194 páginas fue publicado en 1988 y abarca ‘Las adivinanzas, pesos y medidas folklóricas de la República Dominicana’, ‘Lo mucho y lo poco en el habla popular’, ‘De la nomenclatura numismática vulgar’, ‘Lista de apodos existentes en la onomástica dominicana’, ‘Juegos Infantiles’, entre otros temas que iré desarrollando de vez en cuando. Hoy me refiero a las expresiones escatológicas en el habla dominicana, que muchos la practican pero no sabían que llevaban ese nombre, y que está relacionada, según Fundéu BBVA, al “lenguaje que trata temas del más allá: la muerte y sus misterios, la reencarnación, la transmigración de las almas, etc.” Estas se utilizan para expresar situaciones relacionadas con el destino final o muerte de los seres humanos y sus derivaciones. Por ejemplo “Buscarse uno su propia muerte” (Cuando se atribuye el deceso de alguien a efectos de su descuido o imprudencia); “Como quiera tiene uno que morirse”, “Estar muerto del frío”, “Estericarse” (fallecer); “Estar muerto de un jumo”, “Lo que no mata engorda”, “Le falló el motor” (falleció); “Matar a uno con cuchillitos de palo” (Mortificar significativamente casi siempre con reiteración); “Lo acompaño en su sentimiento”, “Llevar a uno más aprisa que un entierro de pobre”, “Mátese usted mismo” (Mostrando el reloj de pulsera a quien preguntó la hora); “La muerte no anda preguntando” (No respeta linajes); “Hasta el día del entierro no se sabe quién es el muerto” (Por lo impredecible del futuro); “Matrimonio y mortaja del cielo bajan”, “Mudarse al barrio de los acostados” (morirse); “Que me caiga muerto aquí mismo” (Para ganar la credulidad de quien le escucha); “Yo me mato con cualquiera” (Proclama el guapetón). Veintitrés páginas con estas expresiones algunas vigentes. Yo le agrego una más de ahora: “Darle para abajo” (Matarlo).