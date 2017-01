El sermón y la virgen

Alicia Estévez

Yo creo que un buen sacerdote deja la piel cada vez que se dirige a su feligresía.

Que debe quedarse ronco de tanto hablar de Dios. Que debe apelar a su propia experiencia de fe, de lo contrario no llegará hasta los creyentes.

Me entristece acudir a una misa y que el cura sea un tipo cansado, que repite frases hechas y deja su corazón fuera del sermón. Siento que Dios pierde, en ese instante, mil batallas, las que se libran en las conciencias de quienes lo escuchamos, donde se enfrenta el bien al mal. Y el arma que Dios ha escogido, en esa lucha, es la boca de ese cura que se dosifica, que apuesta a la rutina, que no echa el pleito.

De ahí que me gustó mucho escuchar al padre Catalino Tejada, de la parroquia Buen Pastor, cuando el pasado Día de la Altagracia pronunció un sermón que él mismo comparó con una catequesis, por lo largo, pero que a nadie dejó indiferente. De eso se trata. Entre otras cosas, el padre Catalino nos contó que le debe su vocación a la virgen de la Altagracia y yo, que me llamo como ella, por primera vez me pregunté qué ha significado llevar ese nombre.

Me enteré que tenía un tercer nombre, Altagracia, cuando estaba en el papeleo para la universidad y, al retirar mi acta de nacimiento, creí que se trataba de un error. Pero no, así estaba en el libro. Cuando se lo comenté a mi mamá, pese a que siempre fue más devota que mi papá, se molestó.

Pues, le había advertido a él que, al declararme, no me pusiera Altagracia porque ya mi hermana mayor se llama así.

Pero ese nombre fue un regalo de mi padre, que me situó bajo la protección de la virgen. Ahora lo sé. En estos días, valoraba que mi fe viene solo de mi madre. Y resulta que le debo a la terquedad de mi papá llevar el nombre de nuestra advocación más querida de la madre de Jesucristo. Y ella, que sabe que soy su hija, nunca lo olvidó.

Hace 20 años, en 1997, acudí al santuario de Fátima, en Portugal, como periodista no como peregrina.

En ese lugar hay una presencia que conmueve al más incrédulo y allí le pregunté a María cuándo sería mamá. Ella me brindó la certeza de que pronto tendría un varón.

Visité el santuario en febrero. Quedé embarazada en marzo. Mi hijo nació en noviembre. Así que debo a la intersección de María esa revelación y otros milagros. Por eso, agradezco al padre Catalino, que se dejó la garganta en ese sermón, porque movida por sus palabras de gratitud hacia la virgen también pude valorar la “alta gracia” que significa llevar su nombre.