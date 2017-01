El reto de incorporar las estrategias tecnológicas en la enseñanza

Santo Domingo

La educación a través del tiempo ha puesto énfasis en algún valor primordial que confirió sentido al educar.

Los griegos educaron para la razón (logos); los romanos, para el orden; la edad media, para la santidad; el renacimiento para la individualidad; los tiempos modernos, para la productividad. En términos actuales, diríamos que estos grandes tópicos constituyeron el currículo oculto de cada época, razón por la cual, en el tiempo que nos corresponde vivir y protagonizar como educadores, surge la pregunta ¿de qué herramientas pudiéramos valernos para seguir impulsando el bienestar y la calidad de vida de los miembros de nuestra sociedad? Cada vez más las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se reafirman como un área de gran importancia en la gestión y funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES). Son un medio fundamental que ayuda a la creación de valor y al avance de la sociedad; y el retraso en su incorporación en las IES puede tener consecuencias negativas cuando se intente potenciar la calidad, la productividad y la eficiencia.

Como docente puedo testimoniar sobre el progresivo apoyo de los responsables de la gestión universitaria en Unibe, tomando consciencia de esta situación y asumiendo el protagonismo en el uso adecuado de las TICS en las labores diarias de gestión, investigación y sobre todo en la formación. Impulsando el desarrollo de muchos servicios de valor añadido como portales web (Portal docente, Espacio docente), portal de servicios (Solicitudes de servicios en línea), Áreas de Apoyo Técnico (Deptamento de Tecnología Educativa) los sistemas de información analítica (Intranet), y sobre todo las plataformas de Enseñanza (Aula Virtual), entre otros.

Es evidente que las TICS cada vez continuarán tomando más importancia en la sociedad, y debemos aceptar que es algo que vino para quedarse, además que evoluciona todo a su alrededor a una velocidad nunca antes vista, y en las Universidades se agudiza más por la importante cuota de responsabilidad en la formación e innovación que les corresponde.

Mi experiencia es que inicié el proyecto de ‘E-learning’ por obligación como buen agente negado a cambiar, ya que me había formado, trabajado e impartido docencia siempre desde mi paradigma anterior, muy bien encerrado en mi zona de confort y como un simple escucha pasivo participando en las charlas y tomando los cursos sobre la utilización de dicha web ofrecidos por las autoridades de mi escuela, y el área de Tecnología Educativa en particular.

Todavía tomando los cursos y entrenamientos no estaba tan convencido hasta que la Miguelina Franco, directora de la Escuela de Administración de Empresas me dijera: “Iniciamos el próximo semestre semipresencial” y eso fue todo… Grabé videos explicando el material académico, subí videos de reflexión relacionados con clases, plantillas pedagógicas, preparé cuestionarios virtuales, desarrollé foros, aprendí a usar video conferencias, programé el chat y para no cansar mucho puedo decir que fue un trabajo arduo y que tuve que modificar el sílabo de arriba abajo pero valió la pena; ya que no tuve que llevar un papel más a mi casa, ni en mi vehículo y los estudiantes todo el tiempo tenían control de sus calificaciones y lo mejor de todo es que esto se hace a gran escala solo una vez… Sinceramente al final de ese semestre me di cuenta que las ventajas eran muy superiores y que no volvería jamás a mi anterior paradigma, jamás.

Ahora debemos estar claros en algo, aunque se percibe frecuentemente como una herramienta para facilitarle la vida al docente, este no es su fin último. Ya que como docente debemos enfrentar muchos retos nuevos, como una gran inversión de tiempo (tanto en organización como de control de todo cada semana) debemos tener al menos unas competencias tecnológicas mínimas, requiere que los estudiantes tengan y sino entonces desarrollen un aprendizaje autónomo con un seguimiento cerrado del profesor, de igual modo algunos estudiantes presentarán resistencia y querrán siempre un sistema tradicional conductista entre muchas otras cosas más.

A mi regularmente me funciona mantener una comunicación constante con mensajes vía el aula virtual al menos dos veces por semana, recordándoles las tareas, dándoles recomendaciones puntuales de cómo realizar cada actividad, avisándoles de fechas límites, contestándoles sus inquietudes por email y en los foros abiertos, entre otros. Es decir, crearles el hábito de que ellos encuentren en el docente una persona que estará atento de que muchas de sus inquietudes serán respondidas en un tiempo prudente para que estos puedan ejecutar sus pendientes.

No todo tiene que ser por escrito, por lo que les recomiendo también apoyarse en videoconferencias y programar días para dar sesiones de clases, las cuales son imprescindibles que sea el profesor que las explique o también, como foro abierto para responder dudas directamente de trabajos de alta complejidad o finales.

Filosofía

En concreto el ‘e-learning’ en Unibe es y debe seguir siendo un área relacionada con la formación.

Rafael Vargas

Director de Planificación y Desarrollo Institucional de Unibe