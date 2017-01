Consejos de seguridad para evitar el temor en las calles

Santo Domingo

El miedo a la inseguridad arrecia en República Dominicana. Niños, jóvenes y adultos temen salir a la calle para evitar ser la próxima víctima de los atracos, robos, secuestros y cuántas cosas más puedan pasarles.

Aunque todos estamos expuestos, no cabe duda de que los menores son más vulnerables a esos sucesos. Sé de casos de niños que no quieren salir a la calle por la cantidad de atracos que suceden, tampoco les gusta que sus padres salgan para que no les pase lo que a veces le ha ocurrido al familiar de algún amiguito.

La realidad está ahí. Sin embargo, no podemos dejarnos intimidar por ella. Es importante conversar con ellos y darles consejos de seguridad, pero sobre todo evitar que se expongan al bombardeo de noticias trágicas y violentas. Lo ideal es garantizarles un entorno de paz y de seguridad.

Este miedo, que podríamos llamarle generalizado, sin temor a exagerar, ha cambiado los hábitos de socialización.

La gente sale menos, se recoge más temprano o evita los espacios abiertos o vulnerables. Nadie quiere exponerse al peligro. No somos los mismos. La situación ha hecho a los dominicanos menos alegres y espontáneos. Estar en contacto contínuo con informaciones trágicas y violentas recrudece el miedo. La mayoría de las veces circulan sin contemplación de horarios y sin censura para ciertas imágenes que afectan la sensibilidad de los espectadores.

Existe el Síndrome de Estrés post-traumático, que no es miedo como tal. Se trata de un conjunto de síntomas que aparecen luego de algún evento de ataque, como asalto o robo, o que haya ocurrido a alguien cercano. Los síntomas van desde ansiedad, llanto sin motivo y alteraciones del sueño y el apetito, hasta depresión. La persona suele quedar incapacitada para desempeñar sus funciones habituales y cuando los síntomas permanecen por tres meses o más, se requiere de intervención medicamentosa y de psicoterapia para que sea capaz de reinsertarse.

Es muy importante buscar de esta ayuda.

Luego de una experiencia

El temor que ocasiona el haber vivido una de estas horribles experiencias es normal, como también lo es el estar sobreinformado sobre ellas para evitar volver a ser víctima. La mejor manera es investigando sobre cómo protegernos, hacer reuniones familiares o con amigos sobre las medidas de lugar, sin sobreactuar y sin ser extremistas.

Quienes tengan que llegar tarde deben hacer arreglos para llegar más temprano, o ponerse de acuerdo para ser recogidos por otros miembros de la familia o por amigos.

Evitar las zonas de peligro o espacios que sean oscuros o solitarios es buena idea, así como no andar solo si es posible evitarlo.

((Control

La vulnerabilidad de los adolescentes

Por tener poca experiencia sobre la complejidad de exponerse mucho en las calles, es aconsejable que a los adolescentes se les limite respecto a sus libertades.

Se hace necesario que ellos entiendan cuáles son los horarios en los que deben salir y llegar, no es que tengan miedo andando en la calle, sino que no se expongan a peligros.

Olga maría renville

DE PSICOLÓGICAMENTE Cree importante que la gente se cuide, pero sin perder su libertad interior.

