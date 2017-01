Para ti: canciones inmortales de México

María Antonietta Ronzino

mariamatos18@gmail.com

Antología de Sebastián Verdi, homenaje a Juan Gabriel Desde que era muy niña en San Juan de la Maguana, me gustaban y llamaban la atención las canciones mexicanas y no sé como llegó a mí un cancionero con todas las hermosas melodías de las que me aprendí y cantaba, entre ellas ‘El desterrado’ y ‘Estrellita’. Siempre acompañada en el piano por el maestro don Francisco Carías Lavandier. Por esas cosas de la vida, en una de mis acostumbradas visitas a la Librería Amengual, encontré este libro dedicado al genio creador de Juan Gabriel, a quien Verdi considera de estirpe netamente nacional y que hoy en los umbrales del siglo XXI renueva la savia de nuestra tradición musical. Con fe patria lo esparece por los cuatro rumbos de México y el mundo entero. A su sesibilidad profunda, que sabe captar y cantar lo nuestro: el orgullo sereno de estas letras de Sebastián Verdi, cronista de las tradiciones mexicanas.

El autor, en la introducción de este libro que para mí es un lujo, porque tiene todas las canciones, señala que a través de la poesía, el canto, y la danza, bellas expresiones artísticas vinculadas a la vida sentimental, familiar, social y religiosa de nuestros ancestros se expresa el alma del mexicano, que es ritmo, música, color y versos, razón por la cual bailamos, cantamos y nos embelesamos con la poesía. Los cronistas indígenas y europeos dan testimonio: del esplendor y grandeza de la época prehispánica, la tradición poética y musical era una de las características fundamentales de su cultura. Las siguientes líneas corroboran tal afirmación con el fragmento de una hermosa canción.

CANTO DE DANZA “No hago más que cantar y sufrir en la tierra: Yo poeta, saco de mi interior la tristeza: el canto embriaga mi corazón: en la tierra florida, soy engalanado: Las repercusiones de la conquista española también se hicieron palpables en la antigua tradición musical de Mesoamérica.

Los españoles enriquecieron el ya por sí vasto acervo artístico de los pueblos prehispánicos y hay un extenso repertorio de canciones nacidas en la Nueva España con sentimientos religiosos: Motetes villancicos, romances, y también con sentimientos festivos, poéticos y amorosos, ya fuera con tintes clásicos o llanamente populares.

Los especialistas del tema se admiran al corroborar que los autores de esas creaciones artísticas fueron grandes talentos de la poesía, como Sor Juana Inés de la Cruz, así como humildes personajes anónimos que, en fiestas y verbenas interpretaban sus canciones.