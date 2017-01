Inmunodeficiencias en los adultos

Antonio Castillo

Estimado Dr. Castillo: Desde joven tengo epilepsia, pero llevando mi tratamiento con medicamentos no he tenido problemas mayores. Recientemente he tenido neumonía y sinusitis. He sido visto por un especialista, quien después de haberme hecho unos análisis dice que tengo inmunodeficiencia y el piensa que se debe a las pastillas que estoy tomando para la epilepsia.

Mi pregunta es ¿puede esto ser la causa de mi problema?

Creo que este médico está en lo cierto ya que algunos medicamentos, y en especial los que se usan para epilepsia, pueden causar inmunodeficiencia en adultos.

Hasta hace unos años la mayoría de las inmunodeficiencias que veíamos eran en niños pero esto ha cambiado mucho y se ha encontrado que hay una buena cantidad de adultos que tienen inmunodeficiencia.

Existen 6 signos de alerta que pueden significar inmunodeficiencia en un adulto, los cuales son;

1- La presencia de cuatro o más infecciones que requieren antibiótico en un período de un año, como por ejemplo otitis, bronquitis, sinusitis, neumonía, etc.

2- Infecciones recurrentes o infecciones que requieran un uso prolongado de antibióticos.

3- Dos o más infecciones bacterianas severas, como sería el caso de osteomielitis, meningitis, septicemia, celulitis.

4- Presencia de dos o más neumonías con radiografías positivas en un período de tres años

5- Infección que tengan localizaciones poco frecuentes o patógenos que no se vean muy frecuentemente.

6- Presencia en la familia de algún otro miembro que tenga una inmunodeficiencia primaria.

Espero haberle ayudado.