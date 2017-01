Discusión de parejas

Raquel Demorizi

Ciertas parejas dicen “nunca discutimos”, pero sus gestos alertan que están al borde de quebrarse. Noten que discutir no es pelear, es parte de la comunicación. Hay que aprender a distinguirlo, pues discutir no es más que un intercambio de palabras en las que se enfrentan puntos de vista opuestos y suelen terminar en paz, se llegue o no a un acuerdo. Mientras que al pelear por más que discutan terminan en desa-cuerdos y disgustos. Por tanto, una pareja al discutir confía en el respeto mutuo, pero si se torna en pelea lo sensato es terminar, ya que no lograrán solución que les satisfaga.

Si discuten estén conscientes de entender el tema y qué quieren lograr. Escuchen y aclaren sus puntos, discutan un tema a la vez y ganen o pierdan no mezclen otros temas. Si el proceso se va a lo personal, paren antes de terminar en pelea.

Pospónganla para otro momento, teniendo presente que la pareja vale más que una discusión y que discutir es una herramienta útil en toda relación.