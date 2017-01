¡A decir ‘no’ a la impunidad!

Sam

La corrupción y la impunidad en un país trae consigo el que solo las leyes se le apliquen a la minoría y se le lean tan solo libros de cuentos a la mayoría. Sin darnos cuenta, esta situación estanca el crecimiento económico de quienes más trabajan, y permite que otros hasta sin cuestionamiento, se aumenten los sueldos trabajando menos. Estos obtienen jugosos beneficios y préstamos a costilla de los más necesitados. No es para menos, es que estamos viviendo en un país donde se hace de la educación un negocio donde los testigos de un delito son callados en ‘intercambios de disparos’, donde no se preserva la vida de quien puede declarar en contra de los ‘pejes gordos’, y lo peor, donde no se hace justicia a quienes verdaderamente cometen las faltas.